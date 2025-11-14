Celia Molina 14 NOV 2025 - 15:00h.

Su hijo Lucas ha compartido una fotografía en Instagram en la que se ve a su padre poco antes de asistir a la boda civil

Todo sobre la boda sorpresa de Santiago Cañizares: su mujer, su corta historia de amor y una condición

Hace aproximadamente un mes y medio, Santiago Cañizares sorprendía a todos sus fans anunciando su boda con su nueva novia, con la que lleva saliendo apenas seis meses. El exportero de Real Madrid dijo en una entrevista radiofónica que había conocido a una "mujer extraordinaria" y que, aunque llevaban poco tiempo de relación, ambos habían decidido "no esperar" y contraer "matrimonio ya".

Sobre ella, tampoco dio muchos detalles: sabemos que se llama Noemí, que es natural de Calella de Palafrugell y que ambos se conocieron a través de las redes sociales. También que, según una fotografía publicada por el guardameta, la joven ha estado presente en alguna de las largas jornadas de playa de Cañizares con sus hijas, por lo que parece estar muy integrada en la familia.

Traje azul marino y chaleco de color blanco

En la misma entrevista de la radio, Santiago aseguró que su boda, que tendrá lugar hoy mismo, viernes 14 de noviembre, en la ciudad de Valencia, será una "por lo civil" porque no ha conseguido la nulidad eclesiástica de su matrimonio anterior con Mayte García. "Lo intenté, pero me pidieron más dinero y les dije que no. No volveré a casarme por la Iglesia", dijo, confirmando que su boda con Noemí se haría en los juzgados.

Y, justamente, antes de salir para allá, su hijo Lucas ha publicado una fotografía (junto a la novia del joven) de su padre, ya vestido de novio. Cañizares ha optado para éste, su tercer enlace matrimonial, por un traje de color azul marino combinado con una camisa y chaleco blancos y una corbata a juego de cuadros. Su hijo también llevaba un traje del mismo color, si bien su corbata era lisa y portada un pañuelo blanco en el bolsillo de la chaqueta.

La boda, por tanto, tendrá lugar a pesar del órdago que el exfutbolista lanzó en otra entrevista en la radio, en la que aseguró que sería "capaz de no casarse" si Peter Lim, el dueño del 70% de las acciones del Valencia F.C, dimitía de su cargo. Cañizares mostraba a sí su profundo descontento con la gestión que el multimillonario, que amasó su fortuna tras pasar de ser taxista a un flamante corredor de bolsa, está haciendo del club. Por mucho que Lim se presentara como el salvador del Valencia, prometiendo que "sanaría la estructura interna del equipo" y que lo llevaría a lo más alto, lo cierto es que el club se encuentra en una grave crisis, de la que Santiago es más que consciente.

En este día de felicidad, parece que el exportero ha conseguido rehacer su vida, tras la triste muerte de su hijo, Santi, en 2018. El pequeño tenía tan sólo cinco años cuando le detectaron un tumor cerebral, contra el que trató de luchar, sin conseguirlo. Poco después de tan trágica pérdida, Cañizares se separó de Mayte García, de quien no ha conseguido la nulidad eclesiástica. Hoy, el resto de sus hijos, Carlota, Lucas y Olivia primero y Sofía, India, Martina, le han acompañado en su gran cita.