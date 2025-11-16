José Luis Martínez Almeida, Teresa Urquijo, Isabel Díaz Ayuso, Zidane e Iker Casillas han sido algunos de los invitados la partido de la NFL en Madrid

Daddy Yankee y Bizarrap ponen a bailar al Santiago Bernabéu en el descanso del duelo de la NFL celebrado en Madrid

MadridMadrid y el Estadio Santiago Bernabéu se han convertido en los protagonistas de este domingo tras presentar el primer partido de la historia en España de la temporada regular de la NFL, la prestigiosa liga estadounidense de fútbol americano, con un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders,

Madrid se ha preparado para acoger por primera vez un partido internacional de la NFL, el séptimo y último de esta temporada 2025 de la competición. Las calles de la capital han acogido el encuentro entre estas dos franquicias históricas que quieren dejar su huella en Madrid como los primeros en ganar en España y no dejar de mirar la postemporada.

Invitados al partido de la NFL en Madrid

Como suele ocurrir en cualquier evento de estas características, el estadio madrileño se ha llenado de miles de espectadores que no se querían perder el evento. Entre los invitados más VIP se ha podido ver a bastantes rostros conocidos. Políticos, autoridades, sus parejas y rostros conocidos del mundo del deporte se han trasladado hasta el estadio Santiago Bernabéu para disfrutar de esta jornada.

Entre los que han destacado han sido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha mostrado una gran complicidad con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Al evento también ha acudido José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad, que ha estado acompañado de una tímida Teresa Urquijo, mujer y madre de su hijo.

Entre los famosos y los deportistas que no se han querido perder la oportunidad de disfrutar del partido de la NFL se ha podido ver a Zidane y a su mujer Veroniqué Zidane, Iker Casillas, el futbolista Koke o Marco Asensio que ha acudido acompañado de su nueva pareja.

Las actuaciones del descanso de la NFL en Madrid

Como ya se había anunciado, la nota musical la han dado dos estrellas de la música latina: Bizarrap y Daddy Yankee. El productor, DJ y cuatro veces ganador de un Grammy Latino, argentino y el rapero, cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee han actuado en el descanso del encuentro de la NFL de fútbol americano.

El espectáculo ha rendido homenaje a algunas de las sesiones más destacadas de Bizarrap, incluida la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ que ha grabado recientemente con Daddy Yankee. Ambos han interpretado por primera vez el tema ante el público de Madrid durante el encuentro.

"Poder actuar en el descanso del primer partido de la NFL en España es un gran honor. Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ sobre el escenario", adelantaba Bizarrap en declaraciones difundidas por la NFL.

En la previa del enfrenamiento correspondiente a la temporada regular de la NFL se ha interpretado el himno nacional español a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid y el himno de Estados Unidos, que lo ha cantado la cantante neoyorquina Karina Pasian.