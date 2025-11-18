Rocío Molina 18 NOV 2025 - 11:16h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' ha mostrado a sus seguidores el proyecto en el que ahora dedica todo su tiempo

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, cuenta cómo conoció a su novio

Alba Díaz sigue sumando cambios a lo largo de este 2025. Después de abrirse por completo en el documental de 'Las Berrocal', sanar algunas heridas del pasado y reconocer que está en un momento personal muy feliz junto a su novio Marcos Terrones, la hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz 'El Cordobés' está muy ilusionada con otra novedad que llega a su vida y que es el proyecto personal al que va a destinar ahora todas sus energías.

Su relación con el DJ va viento en poca y la influencer no duda en hablar de su futuro 'sí, quiero' y de fantasear con seguir creciendo ambos juntos. Lo que sí ya es una realidad es que las obras de su nuevo hogar ya han comenzado.

Una casa que Alba Díaz adquirió y que ella misma se está encargando de dejar a punto, con todo los detalles y con la ayuda incondicional de su madre Vicky Martín Berrocal. "¡Nuevos comienzos! Que alguien me pellizque", declaraba la joven para anunciar recientemente la noticia.

Tras los primeros pasos que llevó a cabo y confesar que en la misma notaría se emocionó al ver la embergadura de este salto, Alba Díaz ha tomado la iniciativa y ya ha comenzado las obras de la reforma integral que va a llevar en este vivienda y que ha enseñado a su comunidad de Instagram. La influencer ha compartido las primeras imágenes de este lavado de cara que va a dar al inmueble para que sea finalmente lo que ella espera.

"Estos días empieza la obra. Ahhh", escribe la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' desde el interior de la que ya es su propia casa. Vistiendo un cómodo outfit para la ocasión, Alba Díaz se ha implicado de lleno en los cambios que va a realizar para cumplir su sueño.

"Por fin tengo mi casita y quería daros las gracias porque tenéis mucho que ver en esto. Gracias de corazón por acompañarme diariamente y desde hace tanto tiempo. Jamás olvidaré este día", señalaba la influencer que quiere con su comunidad seguir compartiendo cada paso de este proyecto personal tan ilusionante.