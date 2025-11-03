Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, cuenta cómo conoció a su novio

Silvia Herreros 03 NOV 2025 - 09:01h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés habla por primera vez de su historia de amor con Marcos Terrones

La influencer habla de su boda y planes de futuro con su novio

La influencer Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés', cuenta por primera vez cómo, cuándo y cómo conoció a su novio, el Dj y productor musical Marcos Terrones, con el que sale desde hace algo más de dos años.

Su relación es pública y, a través de redes, la pareja comparte su día a día diariamente con sus miles de seguidores. No obstante, los detalles sobre cómo se conocieron no habían trascendido ni salido a la luz hasta ahora.

Ha sido ella la que, de manera genuina, ha querido contar cómo comenzó todo. Su primer encuentro tuvo lugar en Madrid, durante el mes de agosto. Concretamente durante las fiestas de San Cayetano, las cuales marcan el inicio de las verbenas de agosto en la capital española e incluyen actividades como conciertos o talleres infantiles.

La hija de la diseñadora y el torero reconoce que, ahora que conoce mucho más a su novio, se habría puesto otra ropa. Ropa con la que probablemente se habría sentido más segura y más 'ella misma'. Hace dos años se puso unos tacones, aunque reconoce que se habría puesto unas deportivas salomon, que son "muy de su estilo" y cree que su chico le habría dicho seguro "algo sobre ellas".

Como en cualquier primera cita, Alba estaba "super insegura". Además, el hecho de ser hija de quien y es y de tener tantos seguidores en redes sociales, acabó condicionando su primer encuentro con Marcos Terrones. "En ese momento estaba super insegura y llegó a condicionarme el hecho de pensar que había gente que me podía pillar con él sin ser mi novio", cuenta a través de sus redes.

Pero la noche continuó y, al final, se quedaron "hasta las seis de la mañana sentados en un banco, hablando de la vida". Congeniaron tanto y tan bien, que las horas se hicieron minutos.

La joven, de 25 años, no puede evitar emocionarse recordando esa primera cita con Marcos. Un encuentro que acabaría marcando y cambiando por completo su vida y del que se fue sabiendo que acababa de tener un flechazo. Tal y como ella misma ha explicado, mientras caminaba junto a él por la zona de el Rastro/Embajadores, en donde cada agosto tienen lugar estas fiestas, bastó una mirada de su novio bajo la luz de una farola para darse cuenta de que se había "enamorado de una persona a la que acababa de conocer".