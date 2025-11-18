Exclusiva | Diego Pérez habla sobre su paternidad y la relación con la madre de su bebé

Natalia Sette 18 NOV 2025 - 18:31h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' entra en directo para desvelar cómo se siente en este momento tan dulce de su vida

Diego James Lover revela que ha tenido contacto con la familia de Lola hace poco

Diego Pérez, o más conocido como James Lover, está en uno de los momentos más dulces de su vida. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha anunciado que está esperando un bebé junto a su chica, que había permanecido en el anonimato hasta ahora. El influencer ha entrado por llamada en ‘En todas las salsas’ para hablar, en exclusiva, sobre su paternidad y la relación con la madre de su bebé.

Diego Pérez ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores con la noticia del embarazo. A pesar de llevar 9 años compartiendo su vida a través de las redes sociales, y exponerse en diversos realities , el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, tomó la decisión de mantener a su pareja alejada del mundo mediático. Ahora, explica los motivos por los que no lo hizo público hasta ahora y se sincera sobre su paternidad.

“Estoy muy contento, imagínate”, comienza diciendo muy ilusionado. Ya dijo a través de su Instagram que ser padre era uno de los sueños de vida, y por fin lo está cumpliendo. Con respecto a su relación, el influencer se abre y habla sobre su chica. “Es una persona ajena a todo esto”, explica Diego, motivo por el cual no quiso publicar su cara antes. “Tiene sus propios negocios y ha trabajado en hostelería”, cuenta.

Diego Pérez rebosa felicidad por los cuatro costados y así lo ha transmitido en la llamada al videopodcast. Viendo lo contento que está con su paternidad, los colaboradores han querido saber quién lo ha felicitado. El creador de contenido desvela que ha recibido muchas felicitaciones por parte de sus excompañeros de ‘La isla de las tentaciones’ y devela si su expareja, Marta de Lola, le ha mandado un mensaje.

Este programa de ‘En todas las salsas’ viene cargado de todos los últimos salseos del mundo influencer. La paternidad de Diego Pérez, el duro momento que está pasando Ruth Basauri con Iván Rubio, y todos los detalles de la boda de Violeta Crespo y Edi Insua. Todo esto y mucho más está disponible en el programa completo en Mediaset Infinity ¡No te lo pierdas y dale al play!