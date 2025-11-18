Javier Ambrossi ha afirmado que sigue manteniendo una buena relación con Javier Calvo

El fin de la relación de los Javis: su lujosa mansión, un complicado rodaje, extraños movimientos y una mudanza

Compartir







Javier Ambrossi ha roto su silencio tras su ruptura con Javier Calvo, que se confirmó el pasado 11 de noviembre. Pese a que ya no continúan siendo pareja, los dos seguirán trabajando juntos. Ambos se encuentran sumergidos en el rodaje de su nueva película ‘La bola negra’.

"La vida es así, no hay que tenerle miedo a los cambios", ha confirmado. Al ser preguntado por los periodistas sobre cómo se encontraba, Ambrossi ha reconocido que está “todo super bien”. “Estoy contento y él también”, ha señalado a 'Europa Press'.

Ambrossi descarta que esté con otra persona

Javier Ambrossi ha afirmado que sigue manteniendo una buena relación con Javier Calvo: “¿Cómo no? Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así. Cuántas parejas luego se reencuentran”. El director ha asegurado que ‘los Javis’ seguirán siendo ‘pareja creativa’: “Tenemos la película 'La bola negra' el año que viene. Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos". Ambrossi también ha aprovechado para desmentir que tiene una nueva pareja: “Que va”.

PUEDE INTERESARTE Muere un figurante durante el rodaje de la película de Los Javis en Comillas: tropezó junto a una escalera

El primero que habló tras hacerse oficial la ruptura fue Javier Calvo, quien publicó una historia en Instagram al día siguiente: "En medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo". Lo escribió en referencia a la película 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su nueva película 'La bola negra', que verá la luz el próximo año, narra historias desde una perspectiva queer y que están inspiradas en una obra inacabada de Federico García Lorca. Y esta no será su última obra. 'Los Javis' también continúan al frente de su productora Summa Content para desarrollar futuras películas y series.