Decenas de personalidades han querido despedirse públicamente de Isabel Guerrero, fallecida por cáncer

El emotivo vídeo y mensaje de la fundación 'CRIS Contra el Cáncer' para Isabel, la niña fallecida

Compartir







Isabel Guerrero, la niña de 12 años de edad que estuvo gran parte de su corta vida luchando contra el cáncer, fallecía este viernes. Su padre, Daniel Guerreo, comunicaba la triste noticia a través de sus redes sociales, donde había contado su particular caso y se había ganado el cariño de muchos internautas.

Tras compartir la noticia, la familia de Isabel ha recibido miles de mensajes de condolencia, entre ellos los de algunas celebridades como Paula Echevarría, que escribía un "mi niña" junto con un corazón roto en la publicación de su padre. La cantante Rozalén también ha lamentado la muerte de la pequeña: "Os estamos pensando muchos…Qué injusto…Abrazo gigante gigante gigante".

PUEDE INTERESARTE Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán a los 67 años

Tony Aguilar, por su parte, le dedicaba este bonito homenaje: "Isa, cada vez que ponga la música de tus queridas Blackpink pensaré en ti y te desearé que sigas volando alto. Os queremos familia. Sigamos siempre luchando juntos!!!", comentaba.

La historia de Isabel

Con tan solo seis meses de edad, Isabel fue diagnosticada con leucemia lactante, un tipo de cáncer que la Fundación Josep Carreras define como "una patología por la que la médula ósea produce demasiados linfocitos inmaduros y que impiden el crecimiento del resto de células de la sangre". En aquel momento, la bebé recibió el tratamiento adecuado y su cáncer entró en remisión, gracias también a un definitivo trasplante de médula ósea.

Sin embargo, a los 10 años, el cáncer volvió a sus vidas, además por partida doble. Isabel fue diagnosticada con un rabdomiosarcoma en el cráneo, mientras que su padre, Daniel, sufrió un carcinoma de vejiga. En octubre de 2024, ambos fueron operados y despertaron juntos de la anestesia. A él le reemplazaron la vejiga y la próstata pero, desgraciadamente, el pronóstico de su hija era mucho más complicado y finalmente ha fallecido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El mensaje de Daniel a su hija

El propio Daniel era el encargado de compartir la triste noticia en sus redes sociales, donde publicaba un emotivo mensaje de despedida hacia su hija: "Descansa mi vida!!! Nos dejas el corazón roto, pero las ganas de hacer justicia imparables!!!!", comenzaba escribiendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Te has dormido en mis brazos y escuchando lo que te gustaba oír, mi gominola!!! Nunca olvidaré tu olor, tu voz, tus ganas locas de vivir, tu risotada, tus cabreos por lo que considerabas injusto, tu seguridad en ti misma, tus besos, tus pellizquitos, tus masajes en mi pelo y tu tssssisteo!!! Nos veremos pronto", concluía, en una publicación que acumula miles de comentarios de condolencia.