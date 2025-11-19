La influencer está preocupada por el brote de esta enfermedad contagiosa que se ha producido en la clase de su hija mayor

Violeta Mangriñán desde que nació su hija Gala en el año 2022 y posteriormente Gia, la menor de la familia, en 2024, ha experimentado la parte más bonita de la maternidad y también la menos gratificante: regresiones del sueño, probar nuevos alimentos y, uno de los aspectos que más quebraderos de cabeza trae a los padres, conseguir inmunizar a sus hijos para que no se pongan malos en el colegio. Una tarea que, en los primeros años de colegio, no resulta nada fácil.

La influencer ha recibido una notificación por parte del colegio de su hija mayor - que este año ha iniciado el curso de primero de Infantil - en la que se la informaba de que varios niños de su clase habían contraído una enfermedad contagiosa muy común a estas edades: "Me acaba de llegar un correo del cole de Gala que se han detectado casos de la bacteria escarlatina en la clase. ¿Habrá alguna semana de free virus y bacterias?", contaba Violeta en sus redes sociales.

¿Qué decisión como madre ha tomado al respecto Violeta Mangriñán?

La novia de Fabio Colloricchio se ha mostrado muy preocupada y, ante sus seguidores, ha compartido sus dudas de cómo proceder ante esta situación: ¿Y ahora qué hago? ¿La llevo y que se contagie (si no se ha contagiado ya) o la tengo en casa para que no lo pille?". Violeta, como embajadora de la marca, ha acudido a la alfombra roja de la fiesta anual de 'GHD' en la que, en una entrevista en exclusiva para Outdoor, nos ha revelado la decisión que ha tomado debido a esta situación: "Es que cada semana es una cosa, pues la voy a llevar al cole y que los coja todos ya (los virus) y ya nos inmunizamos. Todas las madres con hijos que van a la guardería con niños pequeños, me entienden", ha señalado la influencer.

El motivo por el que Fabio va a estar fuera de España un mes

Afincados por fin en Madrid después de tantos viajes de ida y vuelta a Valencia, a Violeta y a Fabio no les falta trabajo, a ella con las marcas y redes sociales, y a él con su carrera musical. Hace unas semanas fue la exconcursante de 'Supervivientes' la que aclaraba el motivo por el que el padre de sus hijas tenía que irse un mes entero a Argentina: "Se va a Argentina a trabajar con su padre un mes, a trabajar con los negocios que tiene allí con su padre, no tiene nada que ver con la música", explicaba así la valenciana despejando todo tipo de dudas.