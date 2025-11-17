Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 21:27h.

Violeta Mangriñán y Claudia Martínez han acudido al hospital a felicitar a Sophie Tatar por su cumpleaños

Violeta Mangriñán y Claudia Martínez han mostrado en sus respectivas stories de Instagram que han acudido al hospital a celebrar el cumpleaños de Sophie Tatar, con la que compartieron muchos momentos en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y de la que ambas siguen siendo muy amigas en la actualidad.

Este mismo fin de semana, era la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' la que le ha contaba a sus seguidores que había llamado a Sophie y había descubierto que se encontraba en el hospital. Es por eso que hoy ha acudido junto a un amigo a darle una sorpresa y la ha encontrado con una mascarilla facial y con la vía en el brazo tumbada en la cama, consiguiendo emocionarla.

La ex de Mario González y su amigo han llegado al hospital con un ramo de flores y muchos globos blancos. Han entrado a su habitación cantando el 'cumpleaños feliz' y Sophie se ha emocionado y les ha repetido que los ama por esa bonita sorpresa que le ha pillado totalmente desprevenida.

Unos minutos después llegaba a la habitación otra de sus mejores amigas, a la que también conoció en su etapa en el programa presentado por Emma García: Violeta Mangriñán, que ha ido acompañada por su hermana Lila, que también es amiga de la de Ibiza, que se ha alegrado mucho por su visita.

Las hermanas Mangriñán han llevado unos bollos a los que le han colado unas velas que marcan que la joven cumple 28 años. El grupo al completo se ha tomado una foto que Violeta y Claudia han compartido en sus stories, donde no han aclarado el motivo por el que su amiga se encuentra en el hospital ni desde cuando está allí.

Sophie Tatar no ha compartido nada en Instagram de esta sorpresa ni tampoco ha revelado el motivo de su ingreso hospitalario. Su última publicación en la mencionada red social data del 1 de noviembre, cuando aseguró que estaba atravesando una etapa "complicada" pero que se sentía afortunada por sentir el cariño y el acompañamiento de sus amigos: "Nada es perfecto… todos estamos un poco rotos y nadie nos enseña cómo se arregla eso".