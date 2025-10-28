Ana Carrillo 28 OCT 2025 - 19:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado la foto que le ha mandado Dulceida el encontrarse con Fabbio

Violeta Mangriñán cumple su sueño de la adolescencia: "Me temblaban las manos"

Compartir







Violeta Mangriñán ha explicado que Fabio Colloricchio va a pasar un mes en Argentina, país en el que vive su padre, con el que va a "hacer negocios" que nada tienen que ver con la industria musical, en la que hasta el momento estaba centrado el exconcursante de 'Supervivientes'. La influencer ha compartido en Instagram su pena por la separación temporal pero también su sorpresa al recibir una foto de Dulceida, que se ha encontrado por casualidad al amigo de Omar Montes.

Desde que comunicó que Fabbio - nombre artístico del padre de sus hijas, Gala y Gia - iba a estar cuatro semanas al otro lado del charco, muchos de sus seguidores de Instagram advirtieron a la valenciana de que podría serle infiel; unas advertencias que ella ya prefiere tomarse con humor porque desde los inicios de su relación le llegan este tipo de mensajes y circulan rumores acerca de las presuntas deslealtades del argentino.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán desvela por qué quiere vender Maison Matcha

Que haya trascendido, él solo le fue infiel en una ocasión y fue poco después de su salida de 'Supervivientes'. Según mantiene la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se trataron de unos besos con una chica en una discoteca y decidió perdonarlo, aunque siempre dice que nunca más perdonaría una infidelidad. En ese momento, expresó que le había costado tomar la decisión de pasar página, pero que lo hizo porque ella había sido infiel en el pasado a otras parejas y porque Fabio no había traspasado la barrera de los besos.

Se toma con tanto humor los rumores de que va a serle infiel con otra chica en Argentina que ha compartido una foto que le ha enviado su compañera de profesión, Dulceida, junto a Fabio junto al siguiente comentario: "Ni un día fuera y ya está con otra, al final teníais razón". Violeta ha subido también el chat de su conversación con la catalana para mostrar su sorpresa al recibir esa instantánea, que se ha producido porque, por casualidad, han viajado en el mismo avión, tal y como ha aclarado Dulceida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"El mundo es un fucking [maldito] pañuelo, cuídamelo", es la respuesta que la amiga de Carla Barber le da a Dulceida al recibir su foto junto al cantante. La dueña de Maison Matcha ha compartido en una segunda story para seguir bromeando sobre los rumores de posible infidelidad por pasar un mes separados físicamente: "He mandado yo a Dulceida a Argentina para que me vigile a Fabbio".