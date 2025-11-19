Logo de telecincotelecinco
Petición Sol Macaluso

Sol Macaluso pide ayuda por Stefan, su compañero en Ucrania, herido por una bomba rusa: "Nos necesita"

Sol Macaluso pide ayuda por su compañero en Ucrania, herido por una bomba: "Nos necesita"
Sol Macaluso, exconcursante de 'GH VIP'
Sol Macaluso está desesperada tras conocer la terrible noticia de que Stefan, su compañero cámara en Ucrania cuando ella estaba de corresponsal desde allí para informar del conflicto bélico, ha sido alcanzado por una bomba rusa. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha pedido ayuda en sus redes en forma de difusión y de donativos para que este pueda hacer frente a los pagos médicos que necesita para poder recuperarse.

Sol Macaluso presenta en público a Stefan
Así presentó Sol Macaluso a su compañero Stefan en 2022
Este momento tan complicado y posible al estar en un escenario de guerra ha llegado y golpeado duro a Sol Macaluso. La periodista que anunció que Rusia había invadido Ucrania hace ya tres años y nueve meses se llevó de aquel trabajo a dos compañeros cámaras que después pasaron a ser amigos y hermanos: Max y Stefan. Este último ahora necesita de ayuda urgente al ser alcanzado por una bomba rusa y estar ante una recuperación larga, dura y costosa, tal como ha escrito la periodista en un duro comunicado en su perfil oficial de Instagram.

Su vínculo fue tan estrecho que Sol Macaluso ha reconocido en más de una ocasión que suele emocionarse y llorar al nombrarles. Y, por eso se ha implicado de lleno en la petición que Stefan le ha hecho desde Ucrania. Por el que ella define como su "amigo", "hermano", ella no ha dudado en movilizarse y lanzar un ruego a sus seguidores a través de las redes. Según la periodista, se lo debe por todo lo que este hizo por ella cuando esta estaba allí de corresponsal de guerra: "Fue el que me sostuvo la cámara cuando todo alrededor temblaba y me cuidó en cada bombardeo, en cada paso incierto", recalca.

Sol Macaluso y su experiencia en Ucrania: "Quiero volver" (Play)
Sol Macaluso se emociona al recordar a las dos personas que le marcaron en Ucrania

Con una imagen en la que se puede ver a su compañero cámara tras unirse al ejército ucraniano, la exconcursante de 'GH VIP' explica el motivo por el que ha tenido que recurrir a esta situación con la intención de que hagan donativos a un número para que su amigo pueda acceder a un tratamiento que le permita recuperarse de las heridas de guerra sufridas tras el bombardeo. "Hoy está vivo, gracias a Dios. Ahora enfrenta una recuperación larga, dura y costosa. Una batalla que no puede pelear solo. Nos necesita", ha asegurado la periodista.

Sol Macaluso ha compartido un post pidiendo ayuda para su amigo Stefan, herido en Ucrania por una bomba
Sol Macaluso ha compartido un post pidiendo ayuda para su amigo Stefan, herido en Ucrania por una bomba

Tal y como ha explicado en su desgarrador texto y con imágenes de su compañero malherido, Sol Macaluso ha contado las vías por las que pueden hacer sus donaciones para que le lleguen a Anna, la exmujer de Stefan a una cuenta de España que ella directamente le transferirá a él. "Subirá todas las transferencias y recibos médicos. Necesita ayuda. Cada aporte es un ladrillo en su camino de vuelta a la vida", recalca la periodista que también ha dado otras alternativas para ayudar a su amigo.

Además de las donaciones económicas, la argentina recalca que el compartir, difundir esta información y mencionar a alguien que pueda ayudar allí también es de lo más valioso. "Stefan es un héroe. Lo fue con su cámara. Y lo es hoy, luchando por levantarse de nuevo", ha puntualizado la periodista, terminando su mensaje con un ruego. "No dejemos que Ucrania ni Stefan sean olvidados".

