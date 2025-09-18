Sol Macaluso actualiza el estado de salud de su padre tras su operación de urgencia

Rocío Molina 18 SEP 2025 - 17:10h.

La exconcursante de 'GH VIP' explica cómo se encuentra su padre tras pasar por una operación de urgencia por un problema cardíaco

Sol Macaluso, muy preocupada tras ingresar de urgencia su padre por una intervención del corazón: "Recen por su salud"

Sol Macaluso ha actualizado el estado de salud de su padre tras enfrentarse a una operación de urgencia. La exconcursante de 'GH VIP' preocupaba a sus seguidores al contar que su progenitor había ingresado en el hospital y que estaba a la espera de una intervención por un inesperado problema del corazón.

La reportera y corresponsal de guerra sorprendía y preocupaba a su comunidad al dar la noticia para reaparecer poco después y desgranar los detalles de cómo ha ido la operación y el pronóstico de su padre. Más tranquila después de pasar por mucha angustia e "impotencia" al no poder estar a su lado ante esta delicada situación, Sol Macaluso ha respirado tranquila con el diagnóstico y evolución que le han dado los médicos.

El estar lejos del que es uno de sus apoyos fundamentales en la vida ha sido algo que ha torturado durante horas a la periodista, pero la respuesta del "abuelo tano" ha sido buena tras pasar por el quirófano y eso le ha hecho ver todo de una forma un poco más optimista. Según ha contado Sol Macaluso en la última historia que ha compartido en su perfil de Instagram, la operación de su padre ha ido bien, aunque todavía es pronto y habrá que esperar unos días para ver su evolución.

"Gracias por tantísimos mensajes y preocupación, quiero contarles que la intervención de mi papá salió muy bien y en pocos días le darán el alta", ha indicado la exconcursante de 'GH VIP' más tranquila después de ver cómo de un día para otro los planes con su padre han cambiado. Este iba a pasar unos días en España para ver a su nieta Bella, pero se veía obligado a cancelar el viaje por su estado de salud.

La periodista y corresponsal de guerra ha revelado a su comunidad de seguidores el nuevo deseo que tiene después de saber que su padre ha salido de la operación. "Por acá solo esperando el reencuentro y ahora más que nunca. ¡Te amamos Abu Tano!", ha compartido la creadora de contenido que está contenta de que en unos días este pueda seguir su recuperación en casa. La influencer ha agradecido a sus seguidores todo el apoyo que ha recibido en las últimas horas. Son muchas todavía las preguntas de esto que ha pasado, pero Sol Macaluso se queda con que ha sido un gran susto y que pronto volverán a estar juntos.