Sol Macaluso confiesa qué es lo más difícil de ser madre y responde a los que la critican: "Es preocupante"

La periodista y su pareja, Gennaro Arrichiello, dieron hace apenas un mes y medio la bienvenida a su primera hija

Sol Macaluso acude con su hija de un mes al hospital y comparte su diagnóstico: "Nos asustaba"

La periodista Sol Macaluso, conocida por su inolvidable cobertura de la guerra en Ucrania y por su participación en 'GH VIP' meses después, daba el pasado mes de julio a luz a su primera hija, Bella, fruto de su relación con el empresario Gennaro Arrichiello. La llegada de la pequeña, tras varios intentos de la pareja por convertirse en padres, ha supuesto, en sus propias palabras "un milagro".

Así conocimos a Sol Macaluso

Sol Macaluso se hizo conocida en todo el mundo en el año 2022 cuando cubrió desde el terreno la invasión rusa a Ucrania como reportera de Telecinco. Su trabajo fue ampliamente reconocido no solo por la audiencia, si no también por los compañeros de profesión. Tras aquello, la argentina participó en 'GH VIP' en esta ocasión desde un plano mucho más personal.

Con el tiempo, fue la propia Sol la que contó a través de sus redes sociales el complicado momento por el que atravesaba tras sufrir dos abortos, uno de ellos gemelar. Y es que el nacimiento de Bella ha llegado tras un proceso complicado en el que la periodista ha tenido que someterse a distintas pruebas médicas para averiguar cuál era el problema por el que no conseguía convertirse en madre. El diagnóstico fue trombofilia, un trastorno de la coagulación que incrementa el riesgo de trombos y que, en su caso, estuvo relacionado con los abortos espontáneos que sufrió.

Sol Macaluso visita 'Fiesta' tras convertirse en madre

La periodista ha visitado el plató de 'Fiesta' apenas dos meses después de convertirse en madre para contar en primera persona cómo se está adaptando a la maternidad y cómo gestionan tanto ella como su pareja las críticas que reciben en redes sociales por llevar a su hija a la playa con apenas un mes y medio de edad.

"El primer mes ha sido durísimo, de muchísima soledad. Mi familia está en Argentina y mi pareja es autónomo. Estoy aprendiendo en todo momento, nos estamos conociendo, ahora empiezo a identificar sus llantos. Es súper loco querer tanto a una persona a la que acabas de conocer, aunque lleves deseándola toda la vida".

La argentina, aunque tiene pensado esperar un tiempo, desea volver al trabajo, un trabajo que siente como una pasión y que tantas alegrías le ha dado:

"Claro que me planteo regresar al trabajo. Me gusta mucho comunicar, me gusta mucho lo que hago, aunque sí que reconozco que hoy, con Bella tan pequeñita, me costaría volver a cubrir una guerra, pero sí que lo haré, sin duda".

Sol Macaluso responde a las críticas de los haters

Para su sorpresa, Sol Macaluso se ha encontrado con más de una crítica en redes sociales. Como cualquier pareja haría, Sol y su chico han disfrutado de unas merecidas vacaciones de verano en las playas de Asturias, lo que no esperaba es que muchos usuarios de las redes sociales criticasen el hecho de que llevase a su bebé a la playa "con tan solo un mes de edad".

"Llamo a hacer autocrítica, porque la mayoría de estos comentarios vienen de mujeres. ¿En qué momento una mujer critica la maternidad de otra mujer? La gente se cree que porque compartimos una pequeña parte de nuestra vida en redes tienen derecho a opinar sobre lo que les apetezca".