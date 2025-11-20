Isa Pantoja se sienta en el plató de programa y concede una de sus entrevistas más duras

Kiko Rivera, al borde del llanto, admite el episodio de la manguera y pide perdón a su hermana Isa Pi: "No tiene justificación"

Compartir







El pasado viernes, Kiko Rivera se sentó en el plató de '¡De viernes!' y habló sin tapujos de todo lo ocurrido a lo largo de su vida con su hermana Isa Pantoja y con su madre Isabel Pantoja. El dj reveló su versión de algunos de los episodios más dolorosos y pidió perdón a su hermana, a quien le gustaría ver cara a cara para arreglar las cosas.

Ahora es el turno de Isa Pantoja, que ha decidido dar un paso al frente y sentarse en el plató del programa para conceder una de sus entrevistas más duras y responder a todo lo que dijo su hermano ¿Saldrán más verdades a la luz? ¿Perdonará Isa a Kiko Rivera por todo lo ocurrido?

No te pierdas la respuesta de Isa Pantoja a Kiko Rivera en el plató de '¡De viernes!', el viernes a las 22:00h, en Telecinco.