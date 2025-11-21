El rey Felipe VI entrega el Toisón de Oro a la reina Sofía

Felipe VI entrega el Toisón de Oro a la reina Sofía, en directo: un acto solemne con la familia real como protagonista
MadridLa reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero reciben este viernes de manos del rey Felipe VI el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la Casa Real española y cuya historia se remonta a casi 600 años.
A los cuatro les impondrá el rey en una ceremonia en el Palacio Real la insignia que acompaña al collar de la Orden del Toisón de Oro, fundada en Brujas en 1429 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal, para "honrar a cuantos por sus hechos hayan sido, son y sean en lo venidero dignos de reconocimiento".
¿Qué es el Toisón de Oro?
Se trata de un gran collar de oro, con las armas del duque de Borgoña, compuesto de eslabones dobles en forma de B, entrelazados con pedernales echando llamas. Del collar pende un carnero de oro, alusión al vellocino de oro de la mitología clásica y al carnero de Gedeón.
Pero como el Toisón de Oro se concede a título personal, no es hereditario ni transmisible y las insignias, todas ellas numeradas, son propiedad de la Orden y deben ser devueltas a la misma tras el fallecimiento del titular.
El rey Felipe VI tomó la decisión de conceder el collar del Toisón de Oro a su madre el pasado mes de enero como testimonio de su "aprecio" por ella y para "reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona" durante las últimas décadas, la entrega no se había producido aún y será este viernes 21 de noviembre cuando la reina emérita reciba la distinción.
Felipe VI concedió este reconocimiento en enero de 2025 a su madre, según publicó el BOE: "Queriendo dar testimonio de Mi Real aprecio a Su Majestad la Reina Doña Sofía y reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona, Oído el Consejo de Ministros, Vengo en conceder a mi madre, Su Majestad la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro".
La historia del Toisón de Oro
El Toisón de Oro nació como una orden de Caballería para tratar de conservar el espíritu de entrega y sacrificio de los caballeros medievales, unidos así perpetuamente a la dinastía de los Borgoña y, extinguida esta, a sus legítimos herederos que son, desde el siglo XVI, los monarcas españoles.
Su historia ha transitado por dinastías y la guerra de Sucesión a la Corona de España, de la que surgieron dos órdenes distintas: la austriaca, que dejó de concederse al abolirse la monarquía en 1918, y la española, que ha evolucionado modificando sus arcaicas normas de tal forma que no es necesaria la antigua condición nobiliaria para obtenerla.
Don Juan, que tras la muerte de su padre Alfonso XIII en 1941 se convirtió en titular de la Orden, entregó ese año el Toisón a su hijo don Juan Carlos y a otros cinco miembros de su familia y de la realeza.
