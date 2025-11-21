El rey Felipe VI entrega el Toisón de Oro a la reina Sofía

Compartir







MadridLa reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero reciben este viernes de manos del rey Felipe VI el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la Casa Real española y cuya historia se remonta a casi 600 años.

A los cuatro les impondrá el rey en una ceremonia en el Palacio Real la insignia que acompaña al collar de la Orden del Toisón de Oro, fundada en Brujas en 1429 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal, para "honrar a cuantos por sus hechos hayan sido, son y sean en lo venidero dignos de reconocimiento".