La curiosidad de la reina Letizia ha salido a relucir durante el besamanos posterior a la entrega del Toisón de Oro

Los actos por el 50º aniversario de la monarquía española, minuto a minuto

MadridEl Palacio Real de Madrid ha albergado parte de los actos por el 50º aniversario de la monarquía española. Con el rey emérito como gran ausente de la jornada, la familia real al completo y las más altas instituciones del Estado, incluido Pedro Sánchez, se han reunido en uno de sus salones para presenciar la solemne entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía. También han sido reconocidos con la misma condecoración Felipe González, expresidente del Gobierno, y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, padres de la Constitución.

Tras este simbólico momento en el que el Jefe del Estado ha reconocido el compromiso de la emérita con la corona, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se han trasladado a un espacio colindante para proceder al correspondiente besamanos.

La pregunta de la reina Letizia a uno de los fotógrafos del besamanos

En él, la comunicación no verbal ha sido clave. Llamativo ha sido el afectuoso saludo de Javier Solana, exministro de Asuntos Exteriores, a doña Sofía. O la cariñosa broma de la heredera al trono al ver cómo su abuela también portaba el Toisón de Oro, collar que le fue entregado a la princesa el 30 de enero de 2018, día en que cumplió 12 años. Pero si ha habido un gesto de espontaneidad, ése ha tenido a la reina Letizia como protagonista.

Entre apretón de manos y apretón de manos, su majestad ha aprovechado unos segundos para interrumpir su función y dirigirse directamente a los periodistas gráficos que se encontraban justo delante de ella. A ellos, entre señas y un leve movimiento de manos, la reina Letizia ha hecho alusión a si uno de los dispositivos que portaba uno de los fotógrafos allí presentes era una cámara.

La efusividad en el saludo entre Javier Solana y la reina emérita Sofía

Otro de los detalles que ha acaparado la atención de los presentes ha sido el cariñoso zarandeo de Javier Solana a la reina emérita. En pleno besamanos, Javier Solana, político, diplomático, profesor y físico de formación español, ha saludado de una forma efusiva a la reina Sofía.

Tras dar la mano a la princesa Leonor, al rey Felipe VI, a la reina Letizia y a la infanta Sofía, el político se ha encontrado con la reina emérita a la que ha zarandeado con cariño entre risas cómplices.

Ante la mirada de la infanta Sofía, la monarca y el político compartían confidencias que han sido captadas por los medios acreditados en el Palacio Real. Un momento que ha divertido y ha alegrado a la reina emérita en este día tan especial.

La reina Letizia, pendiente de la reina emérita Sofía

La presencia y la actitud cariñosa que ha tenido la reina Letizia con su suegra ha sido también uno de los momentos más emotivos de la mañana.

En una actitud muy cariñosa, la reina Letizia ha estado en todo momento pendiente de la reina emérita. Felicitándola y compartiendo sonrisas y momentos de complicidad, la reina emérita Sofía agradecía el apoyo de su nuera con gestos cariñosos mientras le acariciaba la espalda en forma de gratitud.

La princesa Leonor y su broma a su abuela, la reina emérita Sofía

Tras finalizar el besamanos, la Familia Real ha protagonizado otro momento divertido antes de trasladarse al Congreso de los Diputados, lugar donde continúan los actos de celebración de los 50 años de la monarquía.

En esta ocasión, ha sido la princesa Leonor la que ha querido tener un guiño con su abuela, la reina emérita. Acercándose a ella, la princesa Leonor ha felicitado a la reina emérita y le ha mostrado el Toisón de Oro que ella también llevaba puesto en la solapa de su americana.

Hay que recordar que la princesa Leonor es una de las pocas figuras femeninas que también poseen esta distinción otorgada por la Casa Real. Recordemos que solo las reinas Isabel II de Inglaterra, Margarita II de Dinamarca y Beatriz de los Países Bajos fueron reconocidas con el Toisón de Oro.

Fue en 2018 cuando la heredera al trono, la princesa Leonor, recibió esta insignia de manos de su padre, el rey Felipe VI.