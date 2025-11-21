Tras la entrevista de Kiko Rivera en '¡De viernes!', llega el turno de su hermana Isa Pantoja: ¿Cómo se habrá sentido ante sus declaraciones?

Kiko Rivera, al borde del llanto, admite el episodio de la manguera y pide perdón a su hermana Isa Pi: "No tiene justificación"

Tras la entrevista a su hermano Kiko Rivera, Isa P llega a ‘¡De Viernes!’ para sentarse en plató y hablar sobre el terremoto que ha supuesto la vuelta a la televisión del DJ.

La colaboradora, quien se encuentra en “muy buen momento” se sincera sobre cómo vivió esta sacudida emocional y descubre si en algún momento su hermano trató de ponerse en contacto con ella para solucionar sus diferencias.

¿Cómo está viviendo el revuelo mediático?

Su respuesta es clara: “Me ha removido muchas cosas, sentimientos que estaban aparcados”. Y es que Isa P había logrado hacer su vida sin tener a Kiko a su lado y sin pensar en lo sucedido, asegura: “Es duro porque yo ya había hecho mi vida sin él y de repente vuelve cuando yo pensaba que estaba todo perdido”.

Así ha visto Isa P a su hermano después de tanto tiempo

En su reaparición, Kiko Rivera aseguró haber tomado medidas para cambiar. Sin embargo, su hermana opina que “de palabra parece que ha recapacitado en algunos aspectos”.

Aún así, la emoción que ella asegura que sintió al verle fue “pena” por un motivo: “Lo he visto muy solo”. Un sentimiento que no puede evitar porque le duele ver que lo está pasando mal, afirma.

Sin embargo, la influencer afirme que lo único que sabe de la entrevista es de lo que ha leído. “Yo no he querido ver la entrevista porque hay cosas que a día de hoy me duelen mucho y ver las palabras reproducidas de la boca de mi hermano me duele”. No obstante, cuando los presentadores le preguntan en qué momento reconoce más a su hermano, señala: “Cuando se envalentonaba”.

La noche del viernes pasado para Isa P

El viernes que Kiko Rivera acudió a plató fue “complicada” para Isa P porque “quería ver si era verdad que seguía manteniendo esas palabras” ya que “un día dice una cosa y al otro día, dice otra”. Por lo tanto, estaba expectante ante cómo iba a responder a las preguntas de los colaboradores.

El mensaje de Kiko Rivera a Isa Pantoja

Durante su entrevista, Kiko Rivera aseguró que hizo lo que tenía que hacer con su hermana, algo que se interpretó como que había tratado de ponerse en contacto con ella.

Y así fue. La colaboradora de televisión revela que, tras su aparición en ‘¡De viernes!’, se esperaba que ese mensaje fuera a llegar a su teléfono y así fue: “Yo lo recibo grabando el programa en el que estoy ahora de decoración trabajando y en uno de los parones, recibo el mensaje”.

Rápidamente, le comentó a Asraf si se imaginaba quién le había escrito, a lo que uno de sus compañeros respondió: “Tu hermano”. “Me quedé en shock porque, a pesar de que sabía que podía recibir el mensaje, me emocioné”, confiesa. “Para mí, mi hermano ha sido muy importante, lo es de alguna manera”, añade.

En el mensaje no le pedía perdón explícitamente, pero le decía que quería hablar con ella. “Yo no le contesté pese a que quería contestarle, pero no quería hacerlo antes de ver qué decía en la entrevista en directo”, revela.

De hecho, no sabe si después de esta noche se verá capaz de hacerlo: “Parece que por ser mi familia es como que tengo que perdonarle o decirle que sí quiero hablar con él”. Y es que se encuentra muy confundida, asegura. “No sé si lo sabe pero yo siempre le he admirado muchísimo como hermano, a pesar de todo lo que ha pasado. Es un vínculo que es inevitable que me de pena”, apunta. Sin embargo, sus sentimientos cambian cuando le ve intentando justificarse: “Me tiene mareada”.