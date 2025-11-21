El programa muestra cómo es la mansión del portero del Real Madrid y los colaboradores bromean con sus dimensiones

‘El tiempo justo’ ha dejado a la audiencia con la boca abierta tras emitir un reportaje en el que se desvelan, por primera vez, los espectaculares planos de la nueva vivienda que Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, está construyendo en Boadilla del Monte. Una mansión que más que casa parece un resort de lujo… o directamente, una pequeña ciudad.

Antes de ver las imágenes, ya el presentador daba la pista: “6.000 metros cuadrados… de casa, no de finca. Para limpiar eso no basta ni una rumba, se pierde…”. Y no exageraba. Porque al reportaje le bastaron unos segundos para demostrar que lo que está levantando Courtois y su familia es probablemente la vivienda más ostentosa construida en la Comunidad de Madrid en los últimos años.

Tres plantas, piscinas, ventanales y parking subterráneo

El vídeo muestra los planos definitivos del proyecto, firmado por un estudio de arquitectura con base en Dubái especializado en mansiones de gran formato. La propiedad, de 15.000 metros de parcela, incluye tres plantas, una de ellas oculta para preservar la intimidad, enormes ventanales, terrazas infinitas, zonas chill-out, elementos arquitectónicos al milímetro y un parking subterráneo para la colección de coches del guardameta.

Pero lo más impresionante es el exterior: campo de fútbol privado, pistas de pádel y tenis, espacio infantil, piscina monumental y hasta una pista de karts. “No es un hotel. Es un pueblo. Es una ciudad de vacaciones”, bromeaba uno de los colaboradores al finalizar el vídeo.

Las bromas tras el reportaje

El asombro dio paso enseguida al humor en la mesa del programa. “Ahí te pierdes dentro de la casa. A los perros hay que ponerles GPS”, comentaba entre risas otro colaborador.

Hubo quien reconoció que su propio piso de 80 metros “cabe entero en la terraza”, y quien dudó de si Courtois encontrará este “delirio inmobiliario” en cualquier parte de Madrid que no sea un parque entero. Incluso salieron comparaciones con su actual residencia: la mansión que compró a Miguel Bosé en Somosaguas. “Al lado de esta, es la caseta del perro”, apuntaron.

Los colaboradores también recordaron que Courtois vive con sus tres hijos y su mujer, y que el tamaño de la casa puede tener efectos curiosos: “Si te enfadas con tu marido, en un mes no lo ves”, ironizaban.

Leticia Requejo fue una de las críticas y calificó la mansión de “ostentación” e incluso de “cutrez”, mientras otros se preguntaban cuestiones logísticas tan terrenales como si ya están instalados los váteres técnicos o qué pasa si un día hay un apagón: “Ahí te quedas con todo. Aunque igual tiene generador…”.