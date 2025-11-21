La colaboradora de 'El tiempo justo' desvela todas las novedades de la última decisión del sevillano

Montoya habría tomado una clara decisión con Anita Williams tras salir a la luz unas imágenes donde podemos ver a los exconcursantes de 'Supervivientes' y de 'La isla de las tentaciones' compartiendo un bonito momento con besos, caricias y mucha complicidad. En el vídeo que acompaña a esta noticia podemos descubrir la secuencia completa del romántico momento.

Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', ha desvelado en el programa de Telecinco todos los detalles de los nuevos pasos que han dado los televisivos. "Desde estas imágenes publicadas en la revista 'Diez minutos', Montoya ha dejado de hablar a Anita porque cree que le ha tendido una trampa", comparte Requejo. Según las fuentes con las que ha contactado la periodista, el de Utrera podría pensar que la barcelonesa "está detrás" de las fotos.

Montoya cree que era un "pactado"

Así las cosas, Montoya estaría convencido de que el reportaje estaba "pactado", razón por la cual ha decidido no volver a hablar con Anita por el momento. Todo esto ha ocurrido en tan solo 10 días.

Por el momento se sigue sin tener claro si son o no pareja los que algún día tuvieron un largo e intenso romance. Las secuencia completa de las imágenes que captaron a Anita y Montoya se puede interpretar que más que una quedada de amigos, parece una cita entre dos personas con mucha atracción.

Una y otro intercambian miradas románticas, roces y risas entre comida y comida. Poco a poco comienzan a rozarse sus respectivas narices en un 'tonteo' donde no van a faltar besos. En el momento de volver a casa, tras la cena, los televisivos aprovechan cada segundo. Montoya decide no perder el tiempo y le lanza un largo beso a su expareja en mitad de la calle.