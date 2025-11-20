¿Por qué Alejandra Rubio no ha comprado la casa de Marta López? La propietaria cuenta las razones

Marta López ha desvelado los detalles del intento de venta de su casa a Alejandra Rubio

La 'estrategia' de Marta López para no vender la casa que quiere comprar Alejandra Rubio

Compartir







Alejandra Rubio finalmente no comprará la vivienda de Marta López, una operación inmobiliaria que había despertado gran interés mediático en las últimas semanas. Aunque hubo conversaciones iniciales y un interés real por parte de la hija de Terelu Campos, la operación no ha llegado a materializarse.

Ha sido la propia Marta López quien ha aclarado los motivos en el programa 'El tiempo justo'. Según la propietaria, no se ha concretado la venta por varias razones, principalmente relacionadas con el momento personal de Alejandra y con las condiciones de la transacción.

“La casa le gustaba, sí, pero ahora mismo no es el momento”, aseguró Marta, dejando claro que no ha habido ningún conflicto entre ambas, sino simplemente una falta de encaje entre las necesidades de la compradora y las condiciones del inmueble. Entre los factores que habrían influido en la decisión destacan cuestiones económicas, preferencias sobre la ubicación y prioridades personales de Alejandra Rubio.

Marta López también quiso desmentir rumores de desacuerdo, defendiendo que todo se ha desarrollado con normalidad y absoluta cordialidad. “No ha pasado nada raro, simplemente no cuadraba”, afirmó. Por el momento, la vivienda seguirá en venta y Alejandra Rubio continúa explorando otras opciones más acordes a sus planes actuales.

"No me hablaba desde hace un año y hemos vuelto a hablar"

Marta López ha admitido que no hablaba con la hija de Terelu desde hace un año y que, a raíz de la posible compra, han podido reconciliarse y volver a hablar: "No me hablaba desde hace un año y hemos vuelto a hablar. Estoy hablando de sentimientos. Es una niña que la he querido mucho y después de desvelar que iba a tener un hijo, se enfadó mucho", explicaba la colaboradora.