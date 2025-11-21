Carlos Otero 21 NOV 2025 - 20:30h.

Como cualquier joven, Isa Pantoja tuvo varias relaciones antes de conocer al amor de su vida

Todas las novias de Omar Montes, antes y después de Isa Pantoja

Isa Pantoja y Asraf Beno llevan juntos la friolera de siete años, dos de ellos en feliz matrimonio. Como cualquier joven, antes de conocer al amor de su vida, Isa tuvo otras parejas. Muchas están en el imaginario colectivo: Alberto Isla, Alejandro Albalá... pero otras parecen haberse diluido en el fondo de la hemeroteca. Hemos buceado en el archivo para recuperarlas.

Efrén Reyero destapó un beso con nocturnidad

A finales de 2020, la noticia de que Isa Pantoja se había besado en una noche de fiesta con Efrén Reyero corrió como la pólvora por las redacciones de Telecinco. Fue el futbolista malagueño quien, tras ser expulsado de 'La Casa Fuerte', aseguró que entre Isa y él había habido un beso durante una noche en la que coincidieron en un local. A pesar de que Isa negó rotundamente esta información, terminó matizando: "No es que diga que haya pasado, que yo creo que no, pero no puedo decirlo porque no me acuerdo".

Kiko Jiménez entra en escena

Aquella noche del beso entre Efrén e Isa dio más de sí. María Jesús Ruiz destapó un detalle aún más sorprendente: Kiko Jiménez también se besó con Isa aquella noche y, además, ella durmió en su casa. El novio de Sofía Suescun lo negó e incluso se sometió al polígrafo, pero la máquina determinó que mentía, dando credibilidad a las palabras de la ex Miss. Además, en 'El Programa de AR' emitieron unas fotos que probaban que aquella noche los protagonistas habían salido juntos de fiesta.

Fausto Cabrera, el hermano de Techi

El hermano de Techi Cabrera —ex novia de Kiko Rivera y ex mujer de Alberto Isla (hermano y ex pareja de Isa, respectivamente)— tuvo un idilio con Isa en torno a 2017. Según explicó Fausto, que así se llama el individuo, estuvieron juntos durante cuatro meses, en uno de los periodos en los que Isa lo había dejado con Alejandro Albalá. Durante su romance Fausto publicó imágenes de ellos juntos en redes sociales aunque, poco después, las despublicó.

Diego Amador, un desliz adolescente

Isa Pantoja tenía tan solo 19 años cuando empezó a salir con Alejandro Albalá. Con esa edad, no es de extrañar que en una noche de fiesta sin su pareja cayese en la tentación y tuviese un affair sin importancia. Lo que no esperaba Isa es que aquel chico, Diego Amador, iría a televisión a contarlo. Valiente y sin tapujos, la prima de Anabel Pantoja entró por teléfono en el programa y zanjó el tema con rapidez: "Yo no sé lo que está contando este señor, no voy a entrar en detalles, pero es bastante evidente lo que ha pasado, por lo tanto, reconozco que hubo un encuentro". "Yo ya le he pedido perdón a Alejandro en la intimidad, pero se merecía perdón público", reconoció la hermana de Kiko Rivera.

'Tony Casetas', pasión en la feria

Rebobinamos hasta 2018 para recordar que aquel año salieron a la luz unas imágenes comprometedoras de Isa Pantoja disfrutando la Feria de Jerez con un antiguo participante de 'MyHyV', Tony Rodríguez. El hecho de que la acción tuviese lugar en una caseta de feria le valió al joven —pretendiente de Tamara Gorro— el mote de 'Tony Casetas'.

Omar Montes, una relación diluida en el tiempo

La fama de Omar Montes ha adquirido tal magnitud que muchos han olvidado que lo conocimos en los platós como pareja de Isa Pantoja. El de Pan Bendito y la hija de Isabel Pantoja estuvieron juntos durante tres meses en 2018. Ella entró siendo su novia a 'GH VIP', pero fue allí donde conoció a Asraf Beno y comprendió que debía apostar por el amor verdadero. Y le salió bien, porque juntos forman uno de los tándems más estables y bien avenidos del universo Outdoor.