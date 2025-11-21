Ana Carrillo 21 NOV 2025 - 17:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido quitarse las prótesis del pecho y ha mostrado el resultado

El desagradable episodio que Marina García ha vivido en París: "Me pasa en España y llamo a la policía"

Compartir







Marina García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha ido quitándose muchos de los retoques estéticos que se hizo al cumplir la mayoría de edad y el proceso ha culminado con la retirada de las prótesis del pecho. A sus 26 años, la que fuera amiga de Lucía Sánchez vuelve a lucir su pecho al natural y ha compartido el resultado con sus seguidores de Instagram, a los que les ha confesado que está encantada.

Hace un par de años se sometió a una intervención para colocarse las prótesis más pequeñas porque no le gustaba llevar unas tan grandes y explicó que no se las quitaba por completo porque la cirujana le había dicho que la piel estaba ya muy estirada, pero ahora ha encontrado a una profesional que sí que ha podido cumplir su deseo y devolverle su pecho al natural.

"Hoy después de un largo proceso digo adiós a las prótesis mamarias. Me emociona incluso escribirlo, es como decir adiós a una etapa de mi vida, una etapa que empezó cuando tenía 19 años e implanté en mi cuerpo algo que no iba acorde con él, intentando aceptarme más por 'tener tetxs grandes'. Quitarme las prótesis me hace sentir más yo, más cómoda y más segura. Lejos de gustar a nadie más que a mí misma. Llevaba sin ver mi pecho natural 8 años, ni siquiera lo recordaba, pequeño y acorde conmigo, la naturaleza no siempre es sabia, pero a veces hay que hacerle un poco de caso", ha comentado la novia de Jesús Sánchez en Instagram junto al vídeo en el que muestra el resultado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha defendido su decisión al leer muchos comentarios en redes sociales que cuestionan que haya hecho bien en lanzar este tipo de mensajes cuando ella es propietaria de una clínica estética en la que se realizan aumentos de pecho. La sevillana ha explicado que nunca ha motivado a ninguna clienta de su clínica a aumentar su pecho y que siempre es sincera cuando le piden opinión acerca de implantarse prótesis: "Hay casos en los que sí lo entiendo".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero la mayor parte de comentarios han sido muy positivos, de chicas que le han dicho que están pensando en hacer lo mismo y aceptar su pecho al natural y de otras que han aplaudido que visualice la importancia de aceptarse tal y como una es: "Me encanta y estoy a punto de hacer lo mismo", "Estás ayudando muchísimo", "Qué importante es hablar de esto sobre todo para los jóvenes", "Gracias por visualizar que el primer amor empieza por uno mismo".