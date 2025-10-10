Rocío Molina 10 OCT 2025 - 14:09h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha compartido la historia de superación de su hermano pequeño y la lección de vida que le han dado sus padres

Marina García ha publicado un desgarrador mensaje sobre su hermano pequeño y todo lo que este ha pasado al comienzo de su vida. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 3' ha tenido una etapa muy difícil tras confirmar su ruptura con Jesús Sánchez para después revelar que ambos se han dado una nueva oportunidad. Algo que ha removido todo su mundo y que ahora le está haciendo valorar más el aquí y el ahora y también a los suyos.

La influencer se ha desahogado públicamente en sus redes, pero en esta ocasión ha sido por un motivo que le llena de orgullo. Que la vida es imprevisible y que hay que aprovechar el momento es algo que aprendió Marina García mucho antes de su paso por República Dominicana. La cordobesa sabe muy bien lo que es superarse ante la adversidad porque lo ha visto en su familia ante la situación más difícil que les tocó lidiar: el nacimiento de su hermano pequeño Ale con tan solo seis meses y pesando 800 gramos.

Para su hermano, el hecho de vivir le supuso un reto por ser prematuro. "Fue una etapa muy dura sobre todo para mis padres recuerda del shock inicial y los dos meses que Ale pasó en la incubadora. "Temíamos mucho por su estado de salud. Le costó andar, correr y desarrollarse más de lo normal", ha confesado ahora que cobra tanto sentido su historia de superación y de amor.

La influencer, que ha contado en alguna ocasión que su madre se tuvo que ir a trabajar fuera y que durante un tiempo tuvo que ser mamá y hermana a la vez, tiene un vínculo muy estrecho con su hermano Ale. La diferencia de edad entre ambos (él tiene ahora mismo 11 años) y el haber vivido tan cerca todo lo que pasaron en aquella planta de neonatología en los primeros tiempos y lo que vino después, le ha hecho desarrollar un sentimiento de protección hacia él.

"La dedicación día tras día de mis padres y destacando la de mi padre por su hijo es admirable. Ale era y es especial", Marina García

Pero la suya es una historia de superación y con final feliz, tal como ha contado a sus seguidores. El paso del hospital a casa no fue el único decisivo que dieron. "Mi padre lo apuntó a fútbol con 3 añitos con la esperanza un poco perdida, ya que no corría con normalidad y le costaba mucho seguir el ritmo de sus compañeros", ha explicado.

Y, este paso fue decisivo para ver en lo que se ha convertido Ale ahora. Completamente orgullosa por todo el esfuerzo que ha hecho su hermano en la vida, Marina García ha compartido una foto de él como jugador de fútbol y de todo lo que ha logrado: "A día de hoy es un niño extremadamente inteligente y con unas capacidades sorprendentes en el fútbol. Siempre hemos sabido que era un niño especial", ha escrito para terminar por agradecer a sus padres que todo lo conseguido ha sido gracias a ellos.