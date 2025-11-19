Silvia Herreros 19 NOV 2025 - 09:01h.

Marina García habla del altercado que ha sufrido durante su viaje a París con Jesús Sánchez

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace saltar las alarmas por un posible embarazo

Marina García ha sufrido un desagradable episodio durante su último viaje a París. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' viajaba hace unos días junto a Jesús Sánchez a la capital de Francia, en donde ambos han pasado unos mágicos días que han quedado empañados por un altercado que ha tenido lugar en la vía pública.

La de Mairena del Alcor, que ya se encuentra en España, no ha tenido reparo en hablar de lo que ha vivido en la ciudad francesa. Normalmente, cada vez que viaja a Paris regresa Sevilla "con muy buenas sensaciones". Para ella esta es una "ciudad preciosa", que además, por su trabajo, suele servirle como inagotable fuente de inspiración. Esta vez ha sido diferente y Marina vuelve a casa con muy mal sabor de boca.

"Me he llevado una decepción", dice mientras especifica y lamenta la experiencia que ha tenido con los taxistas y conductores de VTC de la ciudad del Sena.

"La forma de tratar a la gente de fuera, el nerviosismo y el estrés conduciendo es lo que más nerviosa me ha puesto en este viaje", explica la también exparticipante de 'La última tentación'.

La situación ha llegado a tal extremo, que la influencer reconoce que se ha "llegado a pelear" con uno de ellos en plena calle. Marina no ha dudado en enfrentarse a él "a voces limpias". Y aunque el conflicto no ha llegado a más, la que cayera en la tentación de Isaac Torres durante su paso por 'La isla de las tentaciones 3', reconoce que la situación ha sido tan violenta que, de haber estado en España, no habría dudado en "llamar a la policía".

Según ha explicado a través de sus redes sociales, el motivo de su enfrentamiento con este conductor fue "simplemente pedirle educadamente que nos dejara y parara 15 minutos antes". La novia de Jesús explica que, "por pura confusión" (probablemente por el idioma), el taxista "me insultó, me gritó y me sacó el dedo viendo que era una chavala de fuera".

"Me llega a pasar esto en España y llamo rápido a la policía", asegura enfadada tras vivir este desagradable episodio en París. "¡Se le iban a quitar rápido las ganas de tratar así ha las personas!", ha exclamado con absoluta indignación.