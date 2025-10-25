Los GenZ Awards 2025 se convirtieron en el escenario perfecto para verlos juntos de nuevo, y en exclusiva, la pareja relata cómo se encuentra tras el bache que han atravesado

Jesús Sánchez emite un comunicado tras confirmarse su ruptura y reconciliación con Marina García: "Hay que trabajar muchas cosas"

Después de varios meses marcados por rumores, mensajes enigmáticos y teorías sobre su ruptura, Marina García y Jesús Sánchez vuelven a ser el centro de atención. La pareja sevillana, que se dio a conocer en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', asistió a la gala de los GenZ Awards 2025, y atendieron a los medios juntos.

Su presencia conjunta llega después de una etapa complicada y tras confirmar públicamente que habían decidido darse una nueva oportunidad. El pasado 24 de septiembre, Marina publicaba un vídeo junto a Jesús con una frase tan sencilla como reveladora: "Unx siempre vuelve donde es feliz." Con esas palabras, la influencer zanjaba semanas de especulaciones sobre el futuro de la pareja y dejaba claro que el amor entre ellos seguía vivo.

Desde entonces, sus seguidores no han dejado de comentar cada gesto, cada publicación y cada detalle de su vida sentimental. Algunos celebran su reconciliación, convencidos de que están más fuertes que nunca; otros, en cambio, se muestran escépticos y opinan que su relación es "una historia que se repite".

Con este contexto, su aparición en los GenZ Awards 2025 generaba expectación. En un evento que reúne a los creadores de contenido más influyentes del momento, era inevitable preguntarles cómo están viviendo esta nueva etapa tras superar el bache y qué consejo le darían hoy a las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones'.

No desvelaremos sus respuestas —eso está en el vídeo—, pero sí podemos decir que sus reacciones hablan por sí solas. La complicidad entre ellos, las miradas y alguna que otra broma dejaron claro que el cariño y la confianza siguen intactos, aunque la relación, como han reconocido en otras ocasiones, "no sea perfecta".

Los sevillanos se mostraron naturales, cercanos y con ese punto de humor que los caracteriza desde sus inicios televisivos. Y aunque evitaron entrar en polémicas o dar titulares sobre su pasado, hubo gestos que lo dijeron todo. A veces, no hace falta más que ver cómo se miran para entenderlo.

Esta nueva etapa llega tras un año especialmente movido para ambos. Marina, que ha utilizado sus redes para reflexionar sobre la madurez emocional y las segundas oportunidades, parece más centrada que nunca. Jesús, por su parte, ha insistido en que lo importante "no es no tener problemas, sino saber resolverlos".

En definitiva, su aparición conjunta en los GenZ Awards no solo confirma que siguen adelante, sino que también muestra a una pareja que ha aprendido a convivir con la exposición pública sin perder la naturalidad. ¿Amor consolidado o nueva tregua? La respuesta está en su forma de mirarse. ¡Dale Play!