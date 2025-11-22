Antía Troncoso 22 NOV 2025 - 01:48h.

Las lágrimas de Isa Pantoja al ver las imágenes de Kiko Rivera reconociendo sus

La primera reacción de Isa Pi a las palabras de Kiko Rivera abierto a las disculpas, según Alexia Rivas: "Quiere mucho a su hermano"

'¡De viernes!' vuelve una semana más con la entrevista más esperada del momento. Isa Pantoja se sienta en el plató de Telecinco para responder a su hermano Kiko Rivera tras sus recientes declaraciones en este mismo programa. La famosa habla sin tapujos sobre el impactante 'Scoop' y posterior entrevista del dj, en la que reconoció varios compartimientos reprochables que tuvo con ella en el pasado y le pidió disculpas.

Kiko Rivera regresaba a la televisión, después de varios años de silencio, con una amplía entrevista que concedía para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. En ella se sinceraba sobre algunos de lo momentos más duros de su vida familiar y cargaba como nunca contra su madre Isabel Pantoja. Además, el cantante se abría en canal y confesaba algunos de los durísimos y traumáticos episodios que vivió su hermana en Cantora y en los que él mismo participó. Ahora, la propia Isa Pi desvela cómo se siente y si está dispuesta a perdonar a Kiko.

Las lágrimas de Isa Pi al recordar su peor noche en Cantora

Durante su entrevista, la hija de Isabel Pantoja ha podido ver las imágenes de Kiko Rivera en las que reconoce y se arrepiente de su comportamiento en la noche más terrorífica de Isa Pi en Cantora: tras una fuertísima discusión con su madre, esta le cortó el pelo con unas tijeras y su hermano le obligó a quitarse la ropa para mojarla con una manguera. Ver a su propio hermano confirmando su relato ha hecho que la invitada de esta noche se rompiese por completo:

"Es la primera vez que le escucho hablar de ese día. Siempre digo que lo he superado pero en verdad creo que no. Mucha gente de mi familia lo puso en duda y que ahora él hable de ese tema es como un reconocimiento a todo lo que sufrí ese día. Escucharlo desde la boca de la persona que me hizo tanto daño en ese momento en cierta manera me alivia, pero ero sigue doliendo", explicaba Isa Pantoja entre lágrimas.

Completamente afectada, Isa Pantoja explicaba a los colaboradores cómo se sentía al recordar lo sucedido aquella fatídica madrugada: “Se me remueven muchas cosas. Me acuerdo de todo. Es como que… no sé quiero perdonar esas cosas, porque lo quiero hacer de verdad, pero me duele mucho".