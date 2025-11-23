Juan Arcones 23 NOV 2025 - 08:30h.

Armie Hammer pasó del estrellato al olvido en cuestión de semanas por culpa de unos polémicos mensajes

De estrella de Hollywood a agente de viajes: Armie Hammer y su vida actual tras su expulsión de mundo del cine

Hay veces que Hollywood trata por todos los medios de convertir a alguien en estrella. Uno de los claros ejemplos es el de Sam Worthington, protagonista de ‘Avatar’. Pero su falta de carisma y su mala elección de proyectos no consiguieron el efecto deseado. Y, aunque ya tiene solucionada su carrera gracias a la saga de James Cameron, no consiguió que su nombre fuera conocido para el gran público. Algo parecido sucedió con Armie Hammer.

Tuvo en su haber varias oportunidades para brillar como estrella de ese nuevo Hollywood de comienzos de los 2010. Ahí esta ‘La red social’ o su intento fallido de saga de aventuras con el fracaso en taquilla de ‘El llanero solitario’. Consiguió brillar, eso sí, en ‘Call me by your name’, aunque su compañero de reparto, Timothée Chalamet, fue el que consiguió el reconocimiento. Pese a ello, Hammer no dejaba de intentarlo, y Hollywood no lo daba por perdido… hasta que surgió el escándalo en 2021, una polémica que hundió por completo la imagen pública de Armie Hammer.

Todo ocurrió a principios de 2021, cuando se filtraron a las redes sociales supuestos mensajes privados en los que el actor describía fantasías sexuales de control extremo y referencias al canibalismo. En dichos mensajes, que se viralizaron de inmediato, Hammer decía cosas como “quiero comerte” o “soy 100% caníbal” a las mujeres con las que filtreaba. Esto provocó un alud de titulares internacionales y de comentarios en redes sociales. Le tachaban de manipulador, violento, maltratado y, por supuesto, de caníbal. El daño fue irreversible: perdió papeles en películas como ‘Una boda explosiva’, junto a Jennifer Lopez (aunque tampoco fuera una pérdida demasiado grande viendo el resultado de la película), y en series como ‘The Offer’ (siendo sustituido por Miles Teller), ‘Gaslit’ (sustituido por Dan Stevens) o la obra teatral ‘The Minutes’ en Broadway.

Hammer siempre negó estas acusaciones, aunque admitió haber mantenido prácticas sexuales poco convencionales. En una entrevista concedida en 2024 al The Guardian, aseguró que “los rumores de canibalismo fueron graciosos porque eran tan ridículos que no podía tomarlos en serio”, aunque reconoció que lo que más le dolió fue la exposición pública de su intimidad y el juicio mediático totalmente devastador. Poco después del escándalo, en 2022, se estrenó la docuserie ‘House of Hammer’, donde no solo se hablaba de dicho escándalo, sino de toda la saga familiar de los Hammer. Y había muchas capas detrás de esos supuestos mensajes del actor.

La saga familiar de los Hammer

El origen de la fortuna familiar se remonta a Julius Hammer, tatarabuelo de Armie, un inmigrante ruso que fue condenado por homicidio involuntario en 1919 tras realizar un aborto que terminó con la vida de una paciente. Su hijo, Armand Hammer (el bisabuelo del actor), desvió fondos para Occidental Petroleum en forma de estafa y, además, mantuvo vínculos con el espionaje soviético, llegando a usar su posición como enlace con el KGB. Fue famoso también por su crueldad en lo personal: su segunda esposa lo acusó de destruir su testamento y amenazarla con una pipa metálica, describiéndolo como un maestro en la “guerra psicológica”.

Julian Hammer también dejó su marca de violencia. En 1955 fue arrestado por supuestamente matar a un hombre en su casa durante una pelea, aunque los cargos fueron retirados tras llegar a un acuerdo extrajudicial. Su hija Casey, tía de Armie, denunció en su libro 'Surviving My Birthright’ abusos sexuales infantiles, fiestas con drogas y violencia doméstica protagonizada por su propio padre, acusaciones retomadas por la docuserie. Casey recuerda cómo su padre perpetraba abusos en presencia de los niños y organizaba orgías en las que se consumía cocaína.

Michael Hammer, padre del actor, heredó prácticamente todo el imperio. Tenía lo que el llamaba “trono sexual”, un trono de dos metros altura con jaula y gancho. Y además presuntamente vendía falsificaciones de Pollock por millones de dólares. Con todo este pasado, Armie Hammer intentó distanciarse financieramente de la herencia de su familia. Sin embargo, tras las acusaciones de abuso sexual y manipulación emocional por parte de múltiples mujeres, todo su pasado familiar salió a relucir y su carrera en Hollywood llegó a un final abrupto.

En un episodio del podcast 'Painful Lessons’ declaró que todo lo ocurrido le dio perspectiva. Además, llegó a confesar haber tenido pensamientos suicidas mientras se encontraba en las Islas Caimán, donde se había retirado tras ingresar en rehabilitación. Pero, pese a ello, su carrera sigue totalmente detenida en Hollywood. Actualmente tiene un podcast donde habla más sobre su vida privada, pero sin ningún tipo de autocensura. En uno de sus últimos episodios, admitió fumar “más de 15 porros al día. Me encantaba drogar a la gente con marihuana. Me encantaba envenenar a la gente” confesó, incluso llegando a contar que, durante la promoción de ‘El llanero solitario’, la productora le separó de Johnny Depp.

“Nunca más me dejaron salir con Johnny en la gira de prensa”, relata después de contar que drogó a Johnny Depp con porros de marihuana. “Siempre nos mantenían separados. Decían: ‘Vosotros dos ya no podéis salir juntos’”. Junto al podcast y la docuserie no solo se han conseguido exponer con claridad los presuntos abusos de Armie, sino que se ha mostrado un claro patrón familiar recurrente de dominación, ilegalidad, ocultamiento y violencia. Casey Hammer lo resume así con claridad contundente: “No solo expone a Armie, sino a toda mi familia y lo que he estado denunciando por 61 años sobre el abuso multigeneracional por parte de los hombres”.