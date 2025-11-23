Irene Rosales entra en directo en 'Fiesta' y sale en defensa de su chico: "Él no ha cobrado por ningunas fotos"

Fiesta 23 NOV 2025 - 18:37h.

La ex de Kiko Rivera ha negado la información de Sergio Garrido que asegura que ella y Guillermo pactaron las fotografías que confirmaban su relación

Sergio Garrido irrumpía en el plató de 'Fiesta' con una información que iba a dejar a sus compañeros muy sorprendidos. Según el colaborador, las imágenes de Irene Rosales y Guillermo en distintas portadas de revistas no serían todo lo inocentes que ellos habrían contado.

Para Sergio, que lleva años captando a famosos con su cámara, las segundas imágenes que aparecieron en prensa con Irene y Guillermo de la mano habrían sido pactadas:

"Esas fotografías se tomaron un sábado en Madrid cuando Irene vino a participar en 'Bailando con las estrellas'. Cuando el fotógrafo se las ofrece a una revista, el director de la publicación llama a Irene y le comenta que en esas imágenes no se ve nada, pero que si le confirma la relación se pueden hacer unas fotos más 'bonitas' en las que quede claro que efectivamente tienen una relación".

De ser así, Irene Rosales y Guillermo habrían pactado con la revista 'Lecturas' que les tomasen unas fotografías en las que se viera de manera evidente que mantienen una relación. Luis Pliego se ha puesto en contacto con Marisa Martín Blázquez y el director de 'Lecturas' le ha asegurado que al menos él no ha pactado con Irene ni con su chico la toma de las fotografías: "Me dice que al menos con él no, pero que no me puede asegurar que la pareja hubiera pactado algo previamente con el fotógrafo que las realiza".

Para el paparazzi es evidente que las imágenes estaban pactadas por el escaso lapso de tiempo en el que se hicieron: "Veo por la luz que se hicieron en menos de media hora, ese fotógrafo sabía dónde tenía que ir".

Irene Rosales entra en directo para desmentir a Sergio Garrido

Irene Rosales ha aprovechado que Sergio Garrido estaba poniendo en duda su palabra y la de su chico para entrar en directo en 'Fiesta' y contar su versión. La sevillana ha explicado que las fotografías no fueron pactadas y ha contado la forma en la que se tomaron:

"Acabo antes levantando el teléfono y aclarando este asunto en directo igual que se lo he aclarado a Luis. Para nada hay un pactado en las fotografías de 'Lecturas', lo que pasa es que en las primeras aún no se sabía el asunto e íbamos con más cuidado; en las segundas, como ya se habían publicado las primeras, pues íbamos más relajados y nos daba igual que nos pillaran porque no estábamos haciendo daño a nadie. Yo ahora estoy viviendo un momento muy bonito y no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo".

Irene no solo ha asegurado que no pactó las imágenes, si no que además ha puesto la mano en el fuego por su chico:

"Yo por lo único que he cobrado es por una entrevista que hice con la revista 'Semana'. Guillermo no ha cobrado ni quiere cobrar, ni tampoco quiere saber nada de este asunto, él me respeta a mí al máximo".