Fiesta 23 NOV 2025 - 18:06h.

'Fiesta' repasa la entrevista de Isa Pi en '¡De viernes!' y Raquel Bollo, presente en plató, opina sobre este tema tras haber sido una de las mayores detractora del durísimo relato que compartía la hija de Isabel Pantoja sobre su dura infancia y adolescencia en, en especial, sobre el traumático episodio de la manguera. Ahora, tras la confirmación de Kiko Rivera de los hechos, la madre de Manuel Cortés se pronuncia y desmiente que conociese la gravedad de lo ocurrido.

Emma García cede la palabra a Raquel Bollo y esta asegura que después de hoy nunca más hablará sobre el tema. "Quiero decir desde ya que, una vez que la veo a ella y su hermano ratifica, condeno absolutamente cualquier tipo de maltrato sea mujer o sea hombre", comenzaba diciendo la colaboradora para después explicar cómo se enteró ella del episodio de la manguera y qué fue lo que ella negaba realmente:

"Se llega a decir que a la niña se le hizo un ritual para devolverle la virginidad, eso es lo que yo niego", explica Raquel Bollo, quien, además, añade que ella nunca ha negado lo de la manguera: "¡Basta ya! Porque también a mi se me llama maltratadora y se me dice que no he sido una mujer maltratada porque he defendido un maltrato. Eso no lo voy a permitir".

Raquel Bollo, enfurecida con los que la acusan de negar el relato de Isa Pi

La madre de Manuel Cortés aclara qué es lo que ella sabía del episodio en el momento en que lo contó hace un año en '¡De viernes'!: "A mí la historia que se me cuenta no deja de ser una discusión, donde hay un forcejeo. Su hija le dice ciertas cosas a su madre, Kiko está presente y escucha esa barbaridad, van a llamar a la policía y su hermano tiene una reacción. Yo dije en mi entrevista que fue, según me cuentan, una acción-reacción, y eso no quiere decir que esté bien".

Sin embargo, aunque Raquel Bollo condena el rotundamente el episodio de la manguera, tras explicar que ella desconocía la gravedad de lo ocurrido, asegura que ella en ningún momento ha presenciado desprecios hacia Isa Pi: "Yo no he vivido eso. Yo he jugado con ella, he tenido mucha relación con ella, conté como su madre la protegía". Y aclara que lo que ella negó es que Isabel Pantoja llamase a Kiko para hacerle un ritual a Isa con la manguera para devolverle la virginidad

"En ese momento, que hasta entonces no había hablado Isa, yo no me creía lo que se contaba". Asimismo, aclara que Kiko Rivera nunca le contó el relato de la manera en que lo confirmó la semana pasada en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta: "Entendedme que en ese momento, esas versiones, que no las da Isa, no me las creo".

Raquel Bollo insiste en dejar claro que no tiene nada contra Isa Pi y que, incluso, se "ha partido la cara muchas veces por defenderla". "Ahora van de abanderados y todos le habéis dado a esa niña hasta en el carnet de identidad. He escuchado muchas veces que la niña era para devolverla y no por parte de la familia, en los pasillos y he discutido con muchas personas", sentenciaba la colaboradora.