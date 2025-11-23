Las distintas obligaciones y la distancia física que separa a los nietos de los reyes eméritos hacen difícil que estos coincidan

El motivo por el que el rey emérito Juan Carlos I no puede pernoctar en Zarzuela

El encuentro de la Familia Real con motivo del 50 aniversario de la proclamación como rey de Juan Carlos y la entrega de este viernes del Toisón de Oro a la reina Sofía de manos de Felipe VI ha conseguido reunir en un evento público por primera vez en siete años a todos los nietos de los reyes eméritos. La última vez que coincidieron todos ellos fue con motivo del 80 cumpleaños de la reina Sofía.

El encuentro se ha producido este sábado en el Palacio de El Pardo de Madrid. Ha sido una cita llena de expectación puesto que ha reunido a toda la Familia Real, incluido el rey emérito, que se ha desplazado desde Abu Dabi para la ocasión. Sin embargo, no han trascendido imágenes del momento.

Juan Carlos I ha sido el primero en llegar, a las 13:10 horas y también en irse del Palacio de El Pardo, a las 17:00 horas. Se ha trasladado en coche y ha saludado a la prensa desde el asiento del copiloto, pero no ha dado declaraciones.

A la comida, que ha tenido lugar a las 14:00 horas, han asistido poco antes los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Previamente, han llegado el resto de invitados, como la reina Sofía, quien ha ido acompañada en un vehículo por la infanta Cristina y que llegaban al Palacio de El Pardo alrededor de las 13.45. Después, ha llegado la infanta Elena.

Los ocho primos coinciden en el almuerzo

En total, han asistido al encuentro medio centenar de miembros de la familia, además de los nietos, y la reina Ana María de Grecia y al príncipe heredero Pablo y su mujer Marie-Chantal.

Desde el 18º cumpleaños de Leonor, en la esfera pública, la Familia Real no se reunía al completo. Y entonces, faltaron sus primos Victoria Federica de Marichalar y Juan Urdangarin.

Los ocho primos no han coincidido juntos en los últimos siete años en lo que se refiere a encuentros privados. La última vez fue con motivo del 80º cumpleaños de la reina Sofía, el 2 de noviembre de 2018.

Aunque Leonor y Sofía han pasado muchos momentos de su infancia junto a sus primos -- Victoria Federica, Felipe Juan Froilán de Marichalar, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin --, en la actualidad, las obligaciones y la distancia física que les separa hace difícil que todos ellos coincidan como lo han hecho en esta ocasión.

De todos ellos, solo Victoria de Marichalar y Miguel Urdangarín viven en Madrid y la mitad se encuentran en el extranjero.

La princesa Leonor está desde el 1 de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia, y la infanta Sofía se encuentra en Lisboa (Portugal) cursando su primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Pablo vive en Barcelona y forma parte del equipo de balonmano Fraikin BM Granollers. Juan Urdangarín trabaja en Londres en la empresa de eventos deportivos de Alejandro Agag. Su hermana Irene también está en Reino Unido estudiando la carrera de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en Oxford. Y Felipe de Marichalar se trasladó a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en febrero de 2023.