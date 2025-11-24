Rocío Molina 24 NOV 2025 - 11:56h.

Así ha sido la primera fiesta de cumpleaños de Alma, la hija de la concursante de 'Bailando con las estrellas' y David Rodríguez

Anabel Pantoja escribe una emotiva carta a su hija Alma, que cumple un año: "Te vamos a cuidar"

Anabel Pantoja ha vivido uno de los días más especiales de su vida: el primer cumpleaños de su hija Alma. La finalista de 'Bailando con las estrellas' ha inmortalizado esta fecha tan especial con algunos de los momentos de la gran fiesta que ella y su novio David Rodríguez han organizado para la pequeña. Una celebración con temática de sirena (como ella llama a su niña) reencuentros muy especiales y alguna que otra ausencia.

Anabel Pantoja vivía el 23 de diciembre de 2024 lo más bonito de su vida con el nacimiento de Alma, su hija en común con David Rodríguez. En este año, la vida de la exconcursante de 'Supervivientes' ha cambiado radicalmente: la mayor felicidad y también susto cuando ingresaron a su primogénita. Pero, sin duda, el año en el que más ha aprendido la sobrina de Isabel Pantoja.

De ahí que la influencer de 39 años haya querido hacer una fiesta de altura para celebrar estos primeros doce meses de vida de su pequeña. Para ello, Anabel y su pareja David han montado una fiesta de temática marina y con protagonismo para las sirenas (como la llaman sus padres cariñosamente a Alma) en la que han acudido algunos miembros de sus familias y grandes amigos.

En las imágenes que la concursante de 'Bailando con las estrellas' ha publicado en su perfil oficial de Instagram se puede ver la decoración del local que alquilaron para la ocasión y que fue a cargo de Dulce Safari, una empresa especializada en estos eventos y también en caterings. "No tengo palabras", decía la influencer al ver el resultado.

Lleno de globos y con una tarta personalizada de sirena, Anabel Pantoja solo ha tenido palabras de agradecimiento para el proveedor que le ha ayudado a hacer posible la fiesta del primer cumpleaños de su hija fuera tan perfecta. Una celebración con todo lujo de detalles que se puede ver en los globos en forma de sirenas, los caballitos de mar y conchas. ¡Todo al detalle de la temática marina!

A la fiesta, además de los amigos íntimos de la pareja como Nagore Robles y J Lobando, tampoco faltó Merchi, madre de Anabel y abuela de la cumpleañera, que llegaba a la fiesta acompañada de Álvaro Cuenca, bailarín con el que Anabel Pantoja participa y ha llegado a la final de 'Bailando con las estrellas'.

Otros de los que no han faltado en el gran día de Alma han sido sus 'titos': Isa Pantoja y Asraf Beno, felices de estar en esta fiesta y ajenos a las polémicas y a todo lo que se ha hablado tras la última entrevista de Kiko Rivera en 'De viernes', una de las ausencias más sonadas.