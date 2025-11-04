Rocío Molina 04 NOV 2025 - 10:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido el incidente que ha sufrido en plena noche

Anabel Pantoja se ha llevado un buen susto, tal como ha contado a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' y actualmente concursante de 'Bailando con las estrellas' ha sufrido un accidente doméstico, que le ha dejado dolorida, pero que afortunadamente no ha tenido consecuencias más graves.

Cuatro meses después de aparecer con el brazo completamente escayolado por una caída en la que se hizo una luxación en el codo, la influencer de 39 años ha sufrido un nuevo accidente que, por fortuna, no ha afectado a esta antigua lesión.

Lejos de lo que vivió la anterior vez y que Anabel Pantoja calificó "de los peores dolores que he vivido en mi vida, más que el parto", en esta ocasión no ha llegado a ser tan extrema su caída, ni le ha afectado a la hora de continuar con su rutina diaria ni sus compromisos laborales.

El incidente ha ocurrido en plena noche y la sobrina de Isabel Pantoja no ha tenido reparo en contárselo a sus seguidores, dejando claro que se ha quedado en un susto.

Tratando de bromear con lo que le ha sucedido porque todavía no se explica cómo ha pasado, Anabel Pantoja ha contado cómo han sucedido los hechos en plena noche. Dormida y sin enterarse de nada porque, desde que empezó 'Bailando con las estrellas' acaba agotada con los ensayos, la influencer no sabe cómo pero se ha caído de la cama.

"Sí, a mis 39 años, hoy me he caído de la cama como si tuviera 3", ha alcanzado a decir la exconcursante de 'Supervivientes' para añadir a continuación las consecuencias que sufre a raíz de esta nueva caída. "La cadera derecha la tengo bonita".

Anabel Pantoja no ha compartido fotos de cómo tiene su cadera tras la caída, pero sí que ha insistido en que le duele, pero pese a ello, ha comenzado su jornada en la que espera no tener más sobresaltos tras esta tonta caída que podía haber tenido otras consecuencias o dañar su codo que sigue recuperándose del anterior accidente.