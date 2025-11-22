Anabel Pantoja baila una salsa y un vals en la semifinal de 'Bailando con las estrellas'

Tras la décima gala de 'Bailando con las estrellas' en la que Anabel Pantoja brilló bailando más sexy que nunca por Beyoncé, ahora la influencer (ya convertida en semifinalista) se atreve con una espectacular salsa (y, después, un vals) que ha defendido sobre el escenario junto a su inseparable Álvaro Cuenca. Eso sí, afronta una de sus semanas más duras porque la sobrina de Isabel Pantoja ¡ha tenido que ensayar con un esguince de ligamento! ¿Será esto un impedimento para brillar sobre el escenario?

La sobrina de la tonadillera ha demostrado una semana más que las duras críticas que en ocasiones recibe por parte del jurado no han logrado mermar sus ganas de convertirse en la flamante ganadora de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Anabel ha aprovechado esta nueva semana de ensayos que ha compartido junto a su ya gran amigo Álvaro Cuenca para hacer balance de su paso por el concurso, un concurso que ha tenido luces, pero también sombras.

La lesión de Anabel Pantoja a una semana de la gran final

"Durante los ensayos, Anabel y Álvaro se toman con humor algunas de las palabras que le dan algunos miembros del jurado. Pero lo que no ha sido broma ha sido el dolor que ha sufrido la participante durante la semana. Y es que, tal y como cuenta Anabel, el domingo por la mañana, después de la gala, se levantó con la rodilla hinchada: "Tengo un esguince de ligamento interno, grado uno o dos, según la gravedad. No me encuentro en mi cien por cien", declara. Aún así no ha tirado la toalla y ha defendido sus distintos bailes.

La valoración del jurado para Anabel Pantoja

Pese a que los miembros del jurado no han sido precisamente grandes fans de Anabel durante las semanas anteriores, hay que reconocer que la sevillana ha contado gala tras gala con el apoyo de la audiencia a través de sus votos en la app de Mediaset Infinity. En esta undécima gala de 'Bailando con las estrellas' los expertos han valorado uno a uno la actuación de la semifinalista: "La salsa no es un estilo que saque tus virtudes. Si fuera una boda, está muy bien, pero es una semifinal. Ha desaparecido el arte que tú tienes", han sido las palabras de Julia Gómez Cora.

Inmaculada Casal ha visto compenetración entre ambos y compra la salsa que han presentado sobre el escenario. Por su parte, Gorka Márquez quiere poner en valor que Anabel ha bailado con una lesión y Blanca Li ha visto "un poco pobre" esta actuación. Para finalizar, Pelayo Díaz "sí que he visto pasos de salsa y he visto esfuerzo", y, aunque la ha visto por momentos perdida, valora positivamente la evolución de una semana a otra.