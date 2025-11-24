Muere Jimmy Cliff, leyenda de la música reggae, a los 81 años

Celia Molina 24 NOV 2025 - 16:24h.

Jimmy Cliff, considerado como uno de los padres del reggae, ha fallecido por una convulsión que derivó en una neumonía

Su mujer ha comunicado su muerte en las redes sociales del artista, pidiendo que se respete el dolor y la privacidad de la familia

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae, ha fallecido a los 81 años por una convulsión seguida de una neumonía, según ha anunciado su mujer, Latifa Chambers, en las redes sociales del artista. Aunque su influencia fue reconocida por artistas como Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox o Paul Simon (con los que colaboró) y, tras 60 años de carrera, Cliff murió afirmando que seguía persiguiendo su "mejor canción". La "Leyenda", como le ha llamado su esposa, ha fallecido rodeado de sus seres queridos que, ahora, piden privacidad para llorar su pérdida:

"Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida de neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él. A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor", ha dicho en una sentida y difícil publicación.

"Jimmy, mi amor, descansa en paz"

"También quería dar las gracias al Dr. Couceyro - continúa - y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo y útiles durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos. Espero que todos puedan respetar nuestra privacidad durante estos tiempos difíciles. Más información se proporcionará más adelante. Nos vemos, Leyenda. Latifa, Lilty y Aken", concluye la esposa del cantante.

Nacido el 30 de julio de 1944 en Saint James (Jamaica), James Chambers (su nombre original) comenzó a participar en concursos musicales desde muy joven y a los 17 años su carrera despegó con ‘Hurricane Hattie’ tras convencer al productor de origen chino Leslie Kong de que le grabara sus primeros temas. Su consagración llegó en 1969 con su disco homónimo, que contiene clásicos como ‘Many Rivers to Cross’, ‘Vietnam’ y ‘Wonderful World, Beautiful People’.

Cliff se mudó a Reino Unido y se convirtió en una estrella del reggae y del ska. Tanto, que es uno de los dos miembros jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Bob Marley. También fue actor de cine y protagonizó una película esencial del cine de Jamaica, ‘The Harder They Come’ (‘Caiga quien caiga’, 1972), en la que también se encargó de la banda sonora y a la que se le atribuye haber introducido el reggae en Estados Unidos.

Al enterarse de su fallecimiento, sus fans han recordado sus primeras canciones como 'Time Will Tell' o 'Going Back West' y también el impacto que su música provocó en Jamaica, a la que llevó la "fama y la grandeza". De igual forma, le han deseado que, esté donde esté, pueda tocar los grandes éxitos de este género junto a Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Livingston, Majek Fashek, Lucky Dube, Raskimono, Jacob Miller, Jo Mersa y "otros wailers".