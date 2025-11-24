Selena Gomez y Justin Bieber formaron una relación marcada por sus idas y venidas y por un 'fandom' que se obsesionó con la pareja

El inesperado vínculo que ha unido la boda de Selena Gomez con la de su exnovio, Justin Bieber

La historia de amor entre Selena Gomez y Justin Bieber ha sido uno de los romances que más ha dado de qué hablar en el mundo de la música en los últimos años. Su noviazgo, su ruptura, la segunda oportunidad que se dieron, su segunda ruptura y su nuevas relaciones han sido seguidas por miles de seguidores, fanáticos y medios de comunicación que han ido informando en todo momento sobre los altibajos de esta relación.

Ambos crecieron frente a las cámaras, rodeados de fans y sometidos a una presión mediática poco habitual para dos adolescentes. Debido a la sensación que causaban por separado entre el público más joven, en cuanto se conoció su noviazgo Selena Gomez y Justin Bieber crearon un auténtico fenómeno de masas apodado como el 'Jelena' (surgido a partir de la suma de sus nombres).

Con el tiempo, su historia sentimental se convirtió en una sucesión de encuentros, rupturas y reconciliaciones que marcaron no solo sus carreras, sino también su vida personal y, también, la posición que fueron tomando poco a poco sus acérrimos seguidores.

Los inicios profesionales

El origen de la relación amorosa entre Justin Bieber y Selena Gomez se remonta a 2010. Precisamente, en ese año Justin Bieber empezaba a convertirse en un fenómeno musical mundial con el lanzamiento de su canción 'Baby' y de su primer álbum debut 'My World'.

Por su parte, Selena Gomez era una de las jóvenes intérpretes más seguidas de Disney Channel gracias a la serie 'Los Magos de Waverly Place', ficción de la que era protagonista y que era seguida por millones de niños y adolescentes de todo el mundo.

Aunque al principio ambos insistían en que mantenían únicamente una amistad, no tardaron en surgir rumores sobre un posible romance. Esas especulaciones se confirmaron en 2011, cuando aparecieron juntos en un evento en Los Ángeles.

A partir de ahí, su historia de amor se convirtió en una auténtica obsesión para sus seguidores.

Sus idas y venidas como pareja sentimental

Durante sus primeros años como pareja, la relación estuvo marcada por la inestabilidad y por la inmadurez que tenía cada uno, aunque sus 'fandoms' apuntan a Justin Bieber como principal culpable.

Sus obligaciones profesionales, los viajes constantes de ambos y la atención mediática dificultaron que pudieran mantener una vida sentimental tranquila.

A pesar de ello, su complicidad era evidente, y ambos parecían empeñados en luchar por su vínculo. Por eso, siempre que podían se les veía apoyándose en alfombras rojas y estrenos donde posaban y presumían de amor convirtiéndose en una de las parejas más populares de su generación.

Sin embargo, la primera ruptura conocida se produjo en 2013. Tras varios altibajos, los dos dieron por terminada la relación, aunque nunca dejaron de estar conectados de una manera u otra. Durante esos años, tanto Selena Gomez como Justin Bieber continuaron con sus carreras, experimentaron cambios personales importantes y escándalos por separado.

Cuando muchos pensaban que el capítulo estaba cerrado, en 2017 los artistas retomaron el contacto. De nuevo se les vio juntos en salidas informales y reuniones familiares, lo que alimentó la idea de una reconciliación definitiva.

Parecía que ambos estaban en un momento de mayor madurez y dispuestos a darse una nueva oportunidad. Sin embargo, aquella etapa duró tan solo unos meses para desgracia de sus seguidores. A comienzos de 2018, la relación terminó de forma definitiva y cada uno siguió su camino.

La vida actual de ambos

A partir de entonces, las vidas de ambos tomaron direcciones muy distintas. Justin Bieber inició una relación con Hailey Baldwin, con quien se casó y con la que ha tenido un hijo. Desde entonces, el cantante ha intentado mantener un perfil más reservado, centrado en su vida personal y en proyectos musicales mucho más selectivos.

No obstante, es bastante recurrente que el cantante ocupe los titulares de los principales medios de comunicación debido a su comportamiento, sus extrañas publicaciones y el comportamiento que mantiene con su mujer y madre de su hijo.

A pesar de las dificultades emocionales que él mismo ha reconocido que sufre, Justin Bieber parece haber encontrado una estabilidad que no siempre tuvo durante su juventud.

Por su parte, Selena Gomez ha desarrollado una evolución personal notable. Tras años en los que su salud fueron motivo de preocupación debido a sus problemas de lupus, el trasplante de riñón al que se sometió en 2017 y los ingresos en clínicas de salud mental, la artista ha ido recuperando la estabilidad y ha dado prioridad a su bienestar.

Además de apostar por su carrera como cantante, Selena Gomez se ha convertido en una importante productora de proyectos audiovisuales de éxito. Faceta que comparte con sus proyectos como actriz y con las causas benéficas que apoya relacionadas con la salud mental.

En el terreno personal, Selena Gomez ha encontrado el amor con el productor de música Benny Blanco con el que se casó el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. Una boda a la que acudieron rostros conocidos y amigos como Taylor Swift, Paris Hilton y Ed Sheeran y que fue compartida por las redes sociales de la cantante y del productor musical.