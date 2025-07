El artista colombiano aterriza en España el próximo 3 de octubre para arrancar con su '201 World Tour'

La web de Informativos Telecinco ha charlado con Manuel Turizo sobre su gira, cómo maneja el estrés, su futuro y su vida más allá de los micrófonos

Solo tiene 25 años, pero habla -y canta- como si llevara toda una vida sobre los escenarios. Manuel Turizo es de esos artistas que no necesitan gritar para hacerse notar. Su voz grave y aterciopelada, su mirada tranquila y cautivadora y su actitud serena han conquistado al público desde que irrumpió en la escena musical en 2016 con 'Una Lady Como Tú'. Desde entonces, el colombiano ha sabido evolucionar sin perder la esencia que lo define: sensibilidad, autenticidad y una conexión innata con la música.

Tras una carrera llena de hits globales y colaboraciones con grandes nombres del género urbano, Turizo ha vuelto a abrir su corazón con '201', su álbum más íntimo hasta la fecha. Lanzado en noviembre de 2024, este trabajo no solo rinde homenaje al apartamento de Montería donde comenzó todo, sino que también muestra a un Manuel más maduro, reflexivo y sincero. "Es donde he sido más libre a la hora de mostrar mi historia, lo que realmente me gusta", avanza a la web de Informativos Telecinco.

Y esa sinceridad es justo la que llevará a su próxima gira por España, que comenzará el 3 de octubre y con la que recorrerá 15 ciudades del país, entre otras Murcia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Tenerife. Será una oportunidad única para ver de cerca al Manuel Turizo más real, el que mezcla romanticismo y ritmo, introspección y fiesta, raíces y vanguardia. Un artista que, sin hacer ruido, se ha convertido en imprescindible en la industria musical. Desde este medio hemos charlado con él.

Pregunta: Enhorabuena por la gira. Tus fans están deseando que comience el tour por España. ¿Cómo lo afrontas?

Respuesta: Emocionado, nervioso y muy contento. Es la primera vez que podemos traer el tour aquí desde 2017. Obviamente hemos hecho un montón de festivales, pero es distinto cuando puedes venir con tu tour y ver cómo es todo en realidad, y me hace muchísima ilusión, porque es la manera de poder mostrar mi historia, mi concepto, todo lo que va atrás, cada proyecto musical del álbum de '201'... Así que se lo mostraré a mis fanáticos.

P: Este tour marca un antes y un después en tu carrera. ¿Alguna vez pensaste, cuando empezaste en la industria, que llegarías hasta donde estás ahora?

R: No, no tenía tanto mundo en mi cabeza como para soñar hasta tan lejos, la verdad. Cuando empecé, yo quería poder vivir de la música, poder probarme y ver en qué era bueno en la vida. Empecé muy joven, a los 16 años, y quería saber para qué servía. Y me apasionaba mucho algo, que era escribir canciones y cantar. Quería descifrar y ver si podía hacer realidad este sueño que me apasiona y vivir de ello, pero no llegaba. Hasta el punto en que gracias a Dios hoy lo hemos podido llevar a cabo.

P: ¿Es cierto que querías ser veterinario?

R: Me gustan mucho los animales, pero no me gusta la medicina, la odio. Yo creo que me pones a operar a alguien y lo mato. Es más bien que me gusta mucho el campo, los caballos, los animales... Mi papá es ganadero, entonces desde muy pequeño estuve muy envuelto en el campo. Me gustaba mucho irme los fines de semana y acompañarle, siempre que no tenía colegio me iba con él, y eso ha formado parte de mí.

P: '201' representa gran parte de tu vida personal. ¿En qué momento te encuentras ahora?

R: Estoy viviendo mi sueño, disfrutando, trabajando por buscar cuál es la mejor versión de Manuel Turizo que puedo encontrar, siendo feliz y viviendo la vida. '201' es el proyecto más personal que he hecho, siento que es una evolución en el tiempo con el que mis fanáticos me han podido conocer y entender que no soy un género o un estilo musical en concreto, sino que en realidad me gusta probar cosas totalmente distintas todo el tiempo. Es donde he sido más libre, de verdad, a la hora de mostrar mi historia, lo que me gusta.

P: ¿Con qué artista te gustaría compartir escenario? Ya lo has hecho con grandes como Shakira, también con artistas emergentes como Kapo.

R: Con Bruno Mars o con Juan Luis Guerra.

P: En el álbum se observan canciones muy diferentes, algunas más románticas para escuchar en casa, otras para salir de fiesta. ¿Con qué te identificas más?

R: Con todo, porque siento que la música es como los estados de ánimo, no todo el tiempo quiero escuchar lo mismo o quiero estar igual. Así yo estoy en mi casa y me voy a cocinar a veces quiero escuchar reggaeton y estar tranquilito, y otras veces quiero escuchar vallenato, que es la música de mi país, rap, salsa... ¿me entiendes? Entonces depende del estado de ánimo, por eso lo manifiesto de esa manera, porque en la vida no todo es blanco o negro.

P: El disco ha sido un éxito. ¿Cómo manejas la presión musical? Es decir, sacar un hit, seguir en la cúspide, no perder fans ni visitas...

R: Siento que obviamente todo el mundo que está metido en esto está trabajando en un proyecto que quiere que salga adelante, que crezca y que esté en constante crecimiento todo el tiempo, pero el hecho de dedicarte a crear algo desde cero tiene que ser muy importante tu intuición y tu 'feeling'. Tienes que dejar que tu cabeza fluya, que hable tranquila, que plasme lo que tiene dentro y las trabaje. Y el público es el que decide, pero quizá ese proyecto no tiene que ser grande.

El trabajo de un artista siento que es simplemente intentar darlo todo y ponerle el cariño a lo que está haciendo. Pero siempre hay que ponerle el mismo cariño y el mismo esfuerzo. A veces la gente va a conectar muchísimo y de una manera exponencial con tu trabajo, y hay otras veces que no va a ser tan grande, pero hay que pensar en el hecho del origen del por qué lo hiciste. No haces las cosas para que la gente te aplauda. Lo hiciste porque esa es tu propuesta de arte, es como si yo te dijera: "Yo me dedico a la música porque me gusta, porque me apasiona y porque siento que nací para esto". Obviamente quiero que me aplaudan y que la gente lo celebre, pero si la gente no lo celebra yo lo voy a seguir haciendo, porque esto es para lo que yo nací. Siento que hay que pensarlo de esa manera.

Cada uno tiene sus formas de trabajar con sus demonios

P: Artistas como Quevedo o Duki han hablado abiertamente sobre la necesidad de frenar un poco y desconectar del caos de la fama para volver a conectar con uno mismo. ¿A ti también te ha pasado?

R: Total. Yo siento que cada uno lo manifiesta y tiene sus formas de trabajar con sus demonios, con sus ansiedades, con su ego y con su ambición. Es una realidad que se siente presión cuando estás todo el tiempo en el foco y no te puedes descuidar en ningún momento. Pero todo parte de lo que tú quieres y de cómo quieres vivir tu vida, y cada quien decide eso. Yo quiero vivir de la música. Era lo mismo que quería cuando empecé, pero ahora mis sueños son más grandes. Claro que sueño con llenar una gira en España de 20 shows, amén. Pero eso me genera presión y estrés, por supuesto. Llevo meses trabajando en esto. Sabemos que no es solamente por lo bonito, esto es un negocio. Hay mucho dinero en el que yo estoy envuelto y con el que no sé qué va a pasar, entonces eso genera estrés. Si no lo hace, entonces mejor muérete porque no te estás generando nada.

Yo creo que ese mismo estrés también es el que hace que cuando consigas las cosas sientas satisfacción, ese respiro y esa sensación de victoria que uno siente cuando logra algo bonito, porque al final le has puesto mucha energía mental, mucho tiempo y mucho cariño. Y cuando lo logras, esa es la sensación que te da como que: "Pucha, sí lo hice, no estaba equivocado, no estoy loco, sí estaba correcto". Entonces eso viene por parte de la gente soñadora. Si tú quieres algo en la vida, tienes que trabajar, salir de tu zona de confort y ponerte en situaciones que te van a generar mucho estrés y malestar, que no vas a saber cómo manejarlas y que vas a sentir al lado tuyo gente que te va a menospreciar, y vas a compararte. Pero tenemos que aprender todas esas cosas para trascender y para volvernos mejor. Si lo que quieres es evolucionar, salir del punto en el que estás y llegar a otro, tienes que salir de esa caja. Creo que no hay otra manera de hacerlo. Es parte de la vida de todas las personas que quieren ser mejores y crecer.

P: Y si ese sueño tarda en llegar o incluso no llega, ¿qué le dirías a la gente para que no se viniera abajo?

R: Piensa por qué lo haces. Yo creo que lo más importante es tener muy claro por qué haces las cosas. Siento que si tu motivo más especial es sentir un reconocimiento externo, te vas a cansar muy rápido. Tu fortaleza y tu fuerza de voluntad va a ser muy débil, porque si no recibes esos aplausos tu motivación está nula. No hay nada que te motive. Por ejemplo, ponte que a ti te gusta cantar, y lo haces porque lo disfrutas, y lo vas a seguir haciendo. Ese es el punto principal.

A mí si no me pagaran seguiría dentro de la música

Ahora llevémoslo al mundo real, yo sé que todo el mundo tiene responsabilidades, no comemos aire, necesitamos un trabajo y ser autosuficientes para vivir, pero nadie empezó siendo una macroempresa. Todo el mundo en algún momento tuvo la idea de empezar, tuvo que salirse de esa caja que te decía y ponerse en situaciones incómodas para después poder sentirse cómodo. Si todo nace de una motivación de que tú amas hacer esto, no importa que tengas dos, tres, cuatro o cinco trabajos, porque en tu tiempo libre tú no vas a hacer otra cosa que sentarte a cantar. Y ese ratico que hoy por hoy puedas dedicarle, eso te va a hacer crecer para impulsar ese sueño.

Hay gente que quizás lo va a lograr a lo grande y otra de forma más pequeña, pero la satisfacción tiene que ser que te estás dedicando a lo que tú quieres. A mí si no me pagaran seguiría dentro de la música, yo todo el día estoy cantando. Si le preguntas a la gente que trabaja conmigo te lo van a decir, porque me fascina. Obviamente quiero que me vaya bien y que mi familia esté bien. Todavía tengo sueños que quiero cumplir, por eso me sudo todos los días, intento trabajar mucho y presionarme, porque sé que quiero llegar a un lugar en el que Manuel tiene que ser una mejor versión de él que hoy no lo es.

P: ¿Qué ves en tu futuro?

R: Yo creo que me visualizo en cómo estoy, en intentar sacar la mejor versión de mí, intentar evolucionar todo el tiempo y hacer lo que me gusta, que es la música. Yo siento que nací para esto, no sé.

A Dios le pido que esa vocecita que tengo en mi cabeza me hable bien

P: La última vez que te entrevisté me dijiste que tu mayor defecto era ser una persona muy intranquila. Ahora te pregunto si crees que eres una persona más segura o más insegura.

R: En realidad siento que soy una persona segura de mis pensamientos y de mis criterios, pero que se cuestiona mucho el motivo, el por qué de las cosas. ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué él piensa eso? Eso sí.

P: Entiendo que crees en Dios. ¿Qué le pides?

R: Sí, al 100%. Le pido salud, tiempo, energía, que cuide a mi familia, que me de tranquilidad, que esa vocecita que tengo en mi cabeza me hable bien y que me guíe por donde debe ser, y ya yo me hago el resto.

P: ¿Cuál es el mayor consejo que te ha dado un artista?

R: Que lo más importante es estar presente todo el tiempo. Las oportunidades se logran saliendo, mostrándote y tocando puertas, no se logran en tu casa encerrado, se consiguen parándose en mitad de la calle y hacer lo que te hace feliz. Cuando yo estaba empezando, un artista en Colombia me dijo: "Tú no sabes en qué momento van a llegar decisiones o personas que te van a cambiar la vida, pero eso nunca va a llegar si tú no sales a estar presente y a buscarlas".

P: Para ti, ¿qué es la felicidad?

R: Mi familia, mis amigos, poder dedicar mi día a cosas que disfruto, la gente que me quiere, que me hace sentir feliz y que me recargan. Para mí eso es la felicidad.