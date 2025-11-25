Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 20:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' tiene un trabajo fuera de la televisión tras alejarse de Instagram

Arantxa de Benito comenta la reacción de Guti a la boda de su hija en común, Zayra Gutiérrez

El año pasado, unos meses después de haber participado en 'Supervivientes', Zayra Gutiérrez nos contó en exclusiva en una entrevista en OUTDOOR que había conseguido trabajo fuera de la televisión. "Pero no es porque me vaya mal económicamente ni porque mis padres no me ayuden", resaltó la hija mayor de Guti y Arantxa de Benito, que en ese momento no quiso decir en qué trabajaba y que ahora que se ha alejado también de Instagram ha decidido contar cuál es su trabajo.

Fue hace unas semanas cuando emitió un comunicado en el que reveló que había tomado la decisión de apartarse temporalmente de las redes sociales y amplió sus explicaciones en 'El tiempo justo', donde le contó a Joaquín Prat que había recibido comentarios que le habían hecho sufrir ansiedad y llegar a tener ataques de pánico: "Me han deseado la muerte a mí, a mi hijo y a mis hermanos. Estoy en terapia y el psicólogo me recomendó desconectar, y ha sido lo mejor que he hecho".

"Solo subía fotos con mi hijo o vídeos míos, pero ser hija de alguien famoso hace que sea más fácil criticar", señaló Zayra, que ahora ha desvelado en TikTok que es encargada de un centro de estética y que está feliz alejada de las redes sociales, donde el ambiente se había tornado en irrespirable para ella: "Desde que las dejé han sido las mejores semanas que he tenido en mucho tiempo".

En su último vídeo de TikTok, la hija del que fuera futbolista en el Real Madrid aparece bailando con una compañera de trabajo y presume de llevarse a la perfección con ella: "Cuando trabajas en un centro estético y en vez de ser rivales hacéis un equipo como si fuerais una familia".

"¡Me alegro! Eres muy buena niña", "Genial ese equipo", le han escrito sus seguidores, a la vez que otro le ha preguntado si este vídeo marca su intención de regresar a las redes sociales como comentó que haría tras una retirada temporal. "Cuando vuelva, volveré más fuerte", anunció la amiga de Aurah Ruiz en el comunicado en el que anunció su retirada de redes hace ya un mes.