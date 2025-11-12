Pese a la diferencia ideológica entre Rufián y Sémper el catalán ha mostrado su lado más humano

La mención ha levantando entre todos los diputados presentes un emotivo aplauso

MadridEn la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados este miércoles se ha producido un momento de amistad y empatía más allá de los colores políticos.

Durante el turno de intervención de Gabriel Rufián y antes de comenzar con su discurso el político ha hecho un paréntesis para recordar y mandar fuerzas al popular Borja Sémper, quien se encuentra inmerso en el tratamiento contra el cáncer que padece.

“Me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y está luchando. Así que me van a permitir, por favor, que comience enviado un abrazo y mucha fuerza a Borja Sémper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo.”

Pese a la diferencia ideológica entre Gabriel Rufián, ERC, y Jorge Sémper, Partido Popular, el catalán ha mostrado su lado más humano, levantando entre todos los diputados presentes un emotivo aplauso.

En tratamiento para luchar contra el cáncer

El portavoz del PP, Borja Sémper, anunció el pasado 14 de julio que durante un chequeo médico le detectaron un tumor cancerígeno por el que se está sometiendo a un tratamiento exigente.

Desde el anuncio han sido muy contadas las apariciones públicas del Sémper quien se encuentra temporalmente apartado de la vida política por su delicado estado de salud.