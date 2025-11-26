La madre de Canales Rivera se pronuncia sobre una posible reconciliación con Kiko Rivera: "Mis puertas están abiertas"

Teresa Rivera ha roto su silencio en 'El tiempo justo' tras 5 años apartada del foco mediático. La madre de Canales Rivera y hermana del torero Paquirri ha vuelto a la carga contra Isabel Pantoja al rememorar su complicada relación con el diestro.

"Le molestaba mi presencia porque le decía a Paco las verdades", comenta. Rivera está convencida de que la tonadillera le percibía más que como su cuñada, como "una amenaza". A pesar de ello, en un primer momento todo no parecía tan oscuro en sus vínculos.

Así recuerda Teresa Rivera su primer contacto con la tonadillera

Teresa Rivera recuerda el día que conoció a la intérprete de 'Marinero de luces'. Fue en un camerino, y Rivera no sabía quién era aún. "Parecía una chavala normal", relata. Sin embargo, cuenta que fue a raíz del matrimonio con su hermano cuando Pantoja "empieza a poner orden". Dice que la tonadillera introdujo a buena parte de su familia en Cantora, y que intentó "apartar" a los Rivera. "No nos arrinconaron, eso jamás, porque mi hermano no lo permitía", aclara.

Antes de que su hermano se casase con Pantoja, Teresa Rivera tuvo una conversación con Paquirri donde le pedía que se pensase bien las cosas. "Piénsatelo, abre los ojos", le dijo como explica en 'El tiempo justo'.

La hermana de Paquirri cree que el diestro no se hubiera casado con Pantoja de saber la infidelidad

Como ya desveló hace años, Rivera ha asegurado que Isabel Pantoja le fue "infiel" a Paquirri antes de que se casaran. Y está convencida de que el diestro no hubiera seguido adelante en su relación en caso de haberlo sabido. "Mi hermano hubiera reaccionado muy mal. Creo que no se hubiera casado con ella", asegura.

Ahora entre los Rivera existe un conflicto sin resvolver: el que tienen abierto con Kiko Rivera. Teresa Rivera se abre a una posible reconciliación con el DJ. Así lo ha compartido en 'El tiempo justo'. "Si él quiere, mis puertas están abiertas porque yo a él no lo culpo de nada", señala.