La exasistenta en Cantora reacciona en 'El tiempo justo' a las últimas declaraciones de la tonadillera

Isa Pantoja reacciona a la entrevista de su hermano Kiko Rivera en '¡De viernes!' y confiesa si se han puesto en contacto: "Me quedé en shock"

La que fuera asistenta en Cantora, Pepi Valladares, ha reaccionado sin tapujos a la última y arrolladora entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!', donde presenciamos su emoción al recordar el duro episodio de la manguera y del corte de pelo. La hija de la tonadillera se rompió a lágrima viva al escuchar cómo su hermano reconocía el relato y asegraba que apenas difiere de su dura versión.

Pero, después de su larga historia y en mitad de su intenso conflicto familiar, Kiko Rivera se mostraba dispuesto a pedirle perdón a su hermana por todo el daño que le haya podido ocasionar. Isa Pantoja aseguró que se quedó sin palabras cuando recibió un mensaje de su hermano abierto a sus disculpas. Se le removió todo. Volvió a pensar en aquél Kiko que fue un pilar fundamental en su vida, por lo que terminó emocionándose.

Pepi Valladares ha querido incidir en este aspecto en 'El tiempo justo'. "¿Existen razones para desconfiar de ese anhelo de reconciliación?", cuestionaba Joaquín Prat a la exasistenta de Cantora, y también a Alejandro Albalá -su exmarido- y Aneth Acosta -examiga de Isa Pi-. Según Valladares, la influencer tiene aún muchos sentimientos por el DJ, aunque cree que lo que dice Rivera puede ser cambiante.

"Ella no confía bien. Lo dice claro, es feliz. Ella lo quiere, porque de eso no hay duda", apunta Valladares como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Sabe que Kiko [Rivera] hoy es sol y mañana nube", asegura.

Alejandro Albalá, por su parte, ve a su exmujer "mejor que nunca", aunque cree que Pantoja tiene claro que sabe que su hermano "es una de cal y otra de arena". "No quieren tormentos que le pueden sacar de ese camino que lleva", afirma. Aneth Acosta se moja y dice que en la situación de Isa Pi no aceptaría las disculpas de su hermano.