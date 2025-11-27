Ana López alucina al descubrir el nombre del amor platónico de Borja González

Ana Carrillo 27 NOV 2025 - 08:00h.

Ana López, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha descubierto gracias a Marta Peñate quién es la crush de su novio

Ana López y Borja González llevan seis años juntos y, antes de formar una familia, decidieron poner a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones', programa del que salieron reforzados y tras el cual se convirtieron en padres de su único hijo en común, Luca, que tiene un año y medio.

Gracias a su participación en el programa presentado por Sandra Barneda se convirtieron en creadores de contenido y hacen colaboraciones con distintas marcas y otros compañeros de profesión, como Marta Peñate, a la que el ganador de 'Supervivientes 2025' le ha revelado en el vídeo de una acción publicitaria quién es su amor platónico.

"¿Quién es la mujer que más te gusta en el mundo?", le pregunta la canaria al valenciano delante de su novia y él se atreve a responder: "¡Lara Álvarez!". "¡Menos mal que no fuiste a la edición que presentaba ella!", estalla Ana, ante lo que Marta se ríe a carcajadas y le pide a Borja que le mande una saludo a la presentadora porque la sigue y va a ver el vídeo en su perfil de Instagram. "Un besito Lara", dice entonces la valenciana.

"Eres la crush de media España", ha sido el comentario que la mujer de Tony Spina ha escrito en Instagram mencionando a la periodista para que viera el vídeo y descubriera que es el amor platónico de Borja González. "Te como", le responde la asturiana junto a el emoticono de un corazoncito para agradecerle el piropazo.

"Cómo me arrepiento de haber contestado", ha comentado el amigo de Álvaro Escassi y Álex Adrover, que ha recibido la respuesta de Lara Álvarez, que les ha mandado un beso tanto a Ana como a él: "¡Beso enorme a los dos, pareja!".

Muchos seguidores de Marta Peñate le han dicho que también son fans de Lara Álvarez y le han pedido que le haga las mismas preguntas a Ana López para descubrir cuál es su crush.