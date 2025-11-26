Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 09:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria y cuánto gana siendo influencer

Antes de participar en 'La isla de las tentaciones', Borja González fue militar y guardia civil, pero tras el nacimiento de su hijo en común con Ana López, decidió cogerse una excedencia y centrarse en la creación de contenido en las redes sociales, además de aceptar la ofertar de concursar en 'Supervivientes 2025', programa que acabó ganando. Gracias al premio y a sus contratos con marcas, el valenciano ha visto su cuenta bancaria crecer y ha revelado cuánto dinero tiene y cuánto gana al mes como influencer.

Le ha dado ambos datos a Marta Peñate, con la que ha hecho una campaña publicitaria en la que ambos tenían que contar cuánto dinero tienen ahorrado. La ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha revelado que tiene entre 400.000 y 600.000 euros y ha destacado que es una persona muy ahorradora. "¡No gasta ni bromas!", ha comentado en tono de humor Borja, que también se ha animado a dar la horquilla en la que se mueven sus ahorros.

"Es que acabo de ganar el premio de 'Supervivientes', así que tengo entre 200.000 y 300.000 euros", ha confesado el amigo de Marieta, que antes del verano se hizo con el premio de 200.000 euros en el concurso de Telecinco al imponerse en la final a Álvaro Escassi, aunque una parte del mismo se ha ido a Hacienda por los impuestos que todo premio lleva asociado.

Con ese dinero, quiere comprar una casa en su tierra, Valencia, pues a sus 32 años sigue viviendo de alquiler en un piso junto a su novia y su hijo y le gustaría convertirse en propietario. Por el momento, no ha encontrado una casa que le guste tanto a su pareja como a él y que se adapte a su presupuesto, pues la última casa que fueron a ver le convencía a él pero no a ella al estar al lado de un tanatorio.

Aunque compre finalmente una casa, su cuenta de ahorros puede seguir creciendo mes a mes de forma considerable porque le ha desvelado a Marta Peñate en la mencionada acción publicitaria que "lo máximo" que ha ganado en un mes por su trabajo como creador de contenido en Instagram han sido entre 20.000 y 30.000 euros; una cifra ligeramente inferior a lo que factura la exconcursante de 'Gran Hermano', que se ha definido como "una privilegiada" que gana entre 30.000 y 40.000 euros al mes por las acciones publicitarias que lleva a cabo en sus redes.