Ana López, de 'La isla de las tentaciones', desvela quién es su amiga de las concursantes de 'Gran Hermano 20'

Ana López
Ana López posandoInstagram (@analopez)
Ana López saltó a la fama participando en 'La isla de las tentaciones' junto a su novio, Borja González, con el que sigue manteniendo una relación dos años después y con el que tiene un hijo en común, Luca. Desde entonces, la valenciana tiene una gran legión de seguidores en Instagram, a los que les ha confesado que está enganchada a 'Gran Hermano 20' y que su favorita es una de las concursantes, porque es su amiga.

Antes de que diera comienzo la segunda gala de esta edición, la novia del ganador de 'Supervivientes 2025' le pedía a sus seguidores que salvasen a su amiga, que se encontraba nominada: "Me dispongo a ver 'GH', que está mi amiga y está nominada. A los que sois fans de 'GH' me tenéis que ayudar a salvarla".

Unos minutos después de hacer esa petición, la amiga de Marieta y María Aguilar se daba cuenta de que no había especificado quién es su amiga: se trata de Patricia, que estaba nominada frente a Aroa, Lorena y Raúl. Finalmente, ha sido Aroa la expulsada, aunque no definitivamente, pues irá a vivir a 'El Oasis' con Noah, Sofía, Rocío y Cristian.

Patricia y Ana López son amigas
Patricia y Ana López son amigasInstagram (@analopez)
Salvada de la expulsión

Patricia se ha mostrado pletórica por haber recibido el apoyo de la audiencia de 'Gran Hermano 20', aunque ha dejado claro que no se alegraba por la expulsión de Aroa, con la que ha protagonizado varias discusiones en los primeros días de convivencia.

Patricia revoluciona la casa por la desaparición de un plato de patatas
Tanto miedo ha experimentado Patricia por poder ser la primera expulsada, que ha decidido presentarse voluntaria para convivir en la pajarera y así ganar el privilegio de la inmunidad. Paula, con la que ha tenido alguna discusión, también se ha presentado voluntaria y convivirán juntas en la pajarera.

