Celia Molina 27 NOV 2025 - 13:08h.

El cantante venezolano ha explicado los motivos por los que fue expulsado de un avión de la compañía American Airlines

Por su parte, la compañía, a través de la oficina de Comunicaciones Corporativas para Latinoamérica y el Caribe, le ha respondido

El cantante José Luis Rodríguez 'El Puma' ha publicado un extenso vídeo en sus redes sociales en el que explica qué pasó en el avión del que fue expulsado antes de despegar en Ecuador, perteneciente a la compañía American Airlines. Su declaración llega después de que se filtraran unas polémicas imágenes en las que el piloto del avión le pega un sonoro grito al artista, que estaba informando al resto de los pasajeros de que no se encontraba bien y que le estaban "echando del avión", que salió con retraso debido a dicha discusión.

"Ha sido un hecho realmente lamentable que quiero explicar de mi propia boca para que no haya confusiones. Fue un percance con American Airlines, una compañía con la que vuelo desde hace unos 60 años, con aviones grandes, pequeños, avionetas y helicópteros, porque he viajado por muchas partes del planeta y siempre elegí esta aerolínea por todas las conexiones que tiene. Sin embargo, me ha sucedido algo que jamás pensé que me iba a suceder", ha comenzado a explicar en su publicación.

"Tras terminar de cantar en Quito (Ecuador), me fui pronto al aeropuerto, casi sin dormir, porque tenía que estar allí a las cinco de la mañana. Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y sé que hay muchas personas trasplantadas en el mundo que, cuando viajan, si se van una semana, se llevan medicamentos para tres. Por eso, yo siempre llevo un bolso blindado en el que llevo mis medicamentos y sabía que, en el primer asiento de un avión, no lo puedo llevar en la mano y, por ello, lo metí debajo del asiento", continúa.

"El capitán me pegó un grito muy fuerte"

"Entonces, salió el jefe de cabina de los asistentes de vuelo y me dice que no lo puedo poner ahí. Le contesto que yo necesito el bolso porque llevo mis medicinas ahí y que si pasa cualquier cosa, subidas o bajadas de presión, lo necesitaba, pero accedo y le doy el bolso para que lo ponga arriba. Después comenté que este hombre me había parecido un poco tonto y él, que se enteró, me amenazó con echarme del avión", explica, cosa que, finalmente, terminó ocurriendo.

"Salió el capitán y, aunque le expliqué que yo soy un tipo trasplantado que necesita medicinas, me dijo que el asunto lo iba a resolver el jefe de cabinas. Así, le pedí tres veces perdón a esta persona y, aunque les dije que, si me sacaban del avión me hacían realmente una faena porque estaba muy cansado, el capitán pegó un grito muy fuerte y me dijo que saliera del avión. Me trataron como un delincuente, me sentí vejado y humillado", ha concluido el artista, que fue sometió a un trasplante de pulmón en el año 2017.

Por su parte, American Airlines le ha contestado a través de la oficina de Comunicaciones Corporativas para Latinoamérica y el Caribe, asegurando que "al igual que todas las aerolíneas estadounidenses, American está obligada a cumplir con las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) sobre el equipaje de mano, incluyendo la norma 14 CFR 121.285, que establece que el equipaje de mano no puede colocarse en una zona —como el pasillo de un asiento de mamparo— que obstruya el acceso a una salida".