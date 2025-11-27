Celia Molina 27 NOV 2025 - 06:31h.

El próximo 2 de diciembre se celebra el 'Travel Tuesday', el día del año en el que los viajes y alojamientos salen más baratos

Las compañías aprovechan el tirón consumista del Black Friday y el Cyber Monday para incentivar la compra de vuelos y hoteles

Ésta es una semana grande en Los Estados Unidos. Además de ser el estreno mundial de la última temporada de 'Stranger Things', los americanos se preparan para celebrar su 'Día de Acción de Gracias' que, este año, cae en el jueves 27 de noviembre (es una fiesta que se celebra siempre el cuarto jueves del mes, sin una fecha concreta y prefijada). Thanksgiving es para ellos una de las noches más importantes del calendario - incluso más que las Navidades - en la que las familias se reúnen, alejadas del comercio y el consumo, para agradecer todo lo que tienen (y comen) y estrechar sus lazos afectivos.

El día después, el último viernes de noviembre, se abre la veda de las compras con la llegada del Black Friday (extendido ya a nivel internacional), dando el pistoletazo de salida a la (temprana) adquisición de los regalos de Navidad. Lo que poca gente sabe es que, el primer martes después de 'Acción de Gracias' - y después del conocido Cyber Monday - en Estados Unidos también se celebra el 'Travel Tuesday', es decir, el día en el que los viajes salen más baratos.

Ofertas en vuelos, cruceros, coches y alojamientos

Esto es así porque el montante de los ciudadanos, que ya se han trasladado de unos estados a otros para ver a sus seres queridos en el Thanksgiving, pierden el interés por reservar nuevos vuelos, trenes, barcos y alojamientos durante un tiempo. Sin embargo, gracias a las jugosas ofertas del 'Martes Viajero' - con rebajas de hasta un 80% por ciento - pueden comenzar a planear sus futuras vacaciones y llevarse así increíbles descuentos.

La idea surgió en el año 2017, cuando la plataforma de reservas de vuelos Hopper identificó que este día específico era el más propicio para ofertar tarifas aéreas más económicas. Desde entonces, se ha convertido en un día clave para la industria turística, en el que numerosas aerolíneas (como Iberia o Air Europa o Vueling), hoteles, agencias de viajes y cruceros lanzan algunos de sus mejores paquetes, con el fin de estimular las ventas en un periodo en el que la demanda es significativamente más baja. Su éxito ha sido tan rotundo que, consultoras como Mckinsey & Company ha señalado que las búsquedas relacionadas con el 'Travel Tuesday' han experimentado un incremento del 500% .

Igualmente, las compañías aprovechan el tirón consumista del Blak Friday y del lunes más cibernético del año para incentivar que los usuarios sigan comprando. Este año, el 'Travel Tuesday' tendrá lugar el próximo 2 de diciembre y su práctica se ha expandido ya a otros países como España, donde cada vez es más alto el interés por los viajes y el ocio frente a otros bienes materiales. Como en nuestro país no viajamos hasta las vacaciones de Navidad - y no hemos hecho ya ningún importante viaje familiar como en Estados Unidos - éste puede ser un buen momento para reservar nuestros traslados por un económico precio.