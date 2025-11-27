La exgranhermana protagonizó un momentazo imborrable en directo: Ana Rosa y el resto de colaboradores no daban crédito

Marta López, desbordada en ‘El tiempo justo’: denuncia que ha sido víctima de una estafa mientras intentaba reformar su casa

Compartir







Recuerdo desbloqueado. Marta López recuerda, como cada 27 de noviembre, el día que se puso de parto en directo en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora protagonizó un momentazo que permanece en el imaginario colectivo y, actualmente, sigue estando presente en la mente de muchas personas que lo presenciaron en plató y por televisión.

Así fue el momentazo

López avisó en directo de su malestar. "Creo que me estoy poniendo de parto, te lo digo en serio", comentaba en directo. La exgranhermana se estaba empezando a encontrar mal, a la vez que avisaba a Ana Rosa de que ya había salido de cuentas. Pedía que llamasen a su marido porque no estaba en buenas condiciones, y la realidad fue que su bebé estaba a punto de salir al mundo.

Un día más tarde, Ana Rosa Quintana anunciaba que Marta López ya era mamá de Teyo, que pesó 3,4 kilos. Era el 28 de noviembre de 2009 cuando tuvo a su hijo, tras un complicado parto que presenciamos todos en Telecinco. Ahora, López recuerda cómo fueron esos momentos.

"Llegué a casa. Me dio tiempo a preparar todo y me fui al hospital", comienza relatando en 'El tiempo justo'. "El niño tardó en salir, al final fue por cesárea, fue un parto súper complicado", continúa. Marta López reconoce que por muy poco pudo haber dado a luz en el mismo plató de 'El programa de Ana Rosa'. "Tuve las contracciones y todo", comenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Me puse malísima", agrega. Ahora, López se muestra muy orgullosa de Teyo, de quien dice es "un niño buenísimo". "Le gusta mucho el fútbol y estudia mucho", señala. Además, ha incidido en su cambio. "Esas imágenes mias no valen, 24 kilos engordé en ese tiempo", recuerda.