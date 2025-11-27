Los colaboradores de 'El tiempo justo' comentan las imágenes de Bigote Arrocet con su nueva novia en el Caribe

La nueva relación de Bigote Arrocet, en peligro: su presunta infidelidad con una conocida modelo brasileña

Compartir







Tras ver las imágenes de Bigote Arrocet disfrutando de una luna de miel en el Caribe con su nueva novia, los colaboradores de 'El tiempo justo' han discutido sobre la relación de ambos. Su nueva pareja, que tiene 35 años menos que él, es empresaria y les hemos podido ver disfrutando de una tarde en la playa, cogidos de la mano y abrazados viendo el atardecer.

"Al cámara solo le hace falta plantar el trípode. El cámara está grabando enfrente de ellos", comentaba el presentador del programa ante la proximidad con la que se han grabado las imágenes. Por su parte, Leticia Requejo ha afirmado que el video le producía "entre apuro y vergüenza", porque para ella es un montaje del que fuera pareja de María Teresa Campos. El resto de colaboradores concuerdan en que las imágenes están pactadas y son un montaje.

Por su parte, Kike Quintana ha planteado la duda de si la mujer que salía con Bigote en las imágenes era su pareja o su cuidadora, algo que no ha sentado nada bien a Marta López, que le ha recriminado su comentario: "¿Porque tiene otra edad o qué? Qué feo eso...". Según el colaborador, Edmundo Arrocet está "intentando facturar" de esta historia: "Desde mi sentido común, cero posibilidades de que sean pareja", terminaba.

"Tiene muchísima imaginación"

José Antonio Canales Rivera ha contado que ha convivido con Bigote Arrocet en dos realities y ha compartido muchas horas con el chileno. El colaborador del programa ha explicado que Bigote tiene "muchísima" imaginación: "Le da absolutamente igual lo que podamos llegar a decir nosotros", admitía el torero.

"Él hace y deshace a su manera, a sus formas. Montaje, no montaje", terminaba José Antonio Canales. Leticia Requejo ha apuntado que a Bigote Arrocet no le importa cómo hablen de él porque lo que quiere es que hablen: "Ya sea bien, mal o regular".