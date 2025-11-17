Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido una noticia que la llena de felicidad

Los negocios de Marta López fuera de la televisión: un chiringuito en la playa, un cáterin y alojamientos turísticos

Marta López está feliz y ha querido compartirlo con sus seguidores de Instagram, que ya son cerca de 580.000. El 2025 está siendo un gran año para la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', pues se ha casado con Alejandro Huerta y ahora abre un nuevo capítulo que la llena de ilusión: se ha comprado una casa nueva en Madrid e inicia un nuevo negocio.

Su boda se celebró a comienzos del pasado verano en la capital, un año después de que conociera a su novio, un fisioterapeuta de 39 años con el que, a sus 51 años y tras haber tenido tres hijos en dos relaciones previas, planea volver a ser madre porque cumplir su sueño de tener un hijo. Pero el primer paso tras la boda ha sido encontrar el hogar perfecto, una tarea que le ha costado pero que ha conseguido cinco meses después.

La colaboradora de 'El tiempo justo' ha explicado que ha tenido que buscar mucho para encontrar la casa idónea y que tuvo un contratiempo, ya que cuando pensaba que había encontrado una que le parecía perfecta y hasta había pagado la señal, el dueño "despareció": "Luego apareció, me dio las explicaciones correspondientes, me devolvió el dinero y me dijo que no me podía vender la casa".

Ese contratiempo hizo que la amiga de Raquel Lozano paralizase la venta de la casa en la que vive ahora con sus tres hijos, que tienen entre 18 y 11 años, pero ahora ha vuelto a retomar la empresa de vender su vivienda porque "por fin" ha adquirido una nueva propiedad en Madrid: "La semana pasada después de buscar mucho encontré mi casa, ¡estoy más contenta!".

"Estoy emocionadísima con la casa, me encanta y ahora tengo que vender esta, ya os iré enseñando todo, estoy súper liada porque la casa nueva necesita un poco de reforma", ha explicado en sus stories la colaboradora.

Pero las buenas noticias llegan a la vida de Marta López por partida doble y es que no solo ha encontrado una casa que le convence, sino que también se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional del que por el momento no ha querido compartir detalles: "Es algo buenísimo, estoy súper contenta de poder formar parte de ese proyecto, estoy como loca, ya os lo enseñaré".