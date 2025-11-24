Marta López, desbordada en ‘El tiempo justo’: denuncia que ha sido víctima de una estafa mientras intentaba reformar su casa
La colaboradora estalla en directo tras semanas de polémicas con su vivienda: “No sé por qué me pasa todo a mí”
‘El tiempo justo’ ha vivido este viernes uno de los testimonios más tensos y sinceros de Marta López, quien atraviesa un auténtico vía crucis con todo lo relacionado con su casa. Después de las idas y venidas por la supuesta venta a Alejandra Rubio, la casi pérdida de unas arras y la exposición mediática de su vivienda, ahora la colaboradora asegura que ha sido víctima de una estafa durante una reforma menor que quería realizar.
La denuncia de Marta López
Joaquín Prat abrió el tema preguntando directamente qué había sucedido y Marta lo resumió con crudeza: “He contratado una empresa de reformas para hacer una pequeña cosa en la casa. El hombre vino, me pidió un adelanto para materiales… y se ha largado con el dinero. No vuelve, no responde, nada...”
La colaboradora explicó que se trataba únicamente de un capricho, pero el disgusto es enorme: “No es por la cantidad. Es porque dejas entrar a alguien en tu casa, conoce a tus hijos, te pide un adelanto y luego desaparece. Ahora tengo que denunciar, gastar más dinero, ir al juzgado… y no sé si recuperaré algo”.
Un estafador reincidente y un amigo de por medio
La situación empeoró cuando la colaboradora confesó que el presunto estafador le llegó recomendado por un amigo de confianza: “No sé por qué me pasa todo a mí, de verdad. Mi amigo me lo recomendó… y justo después me dice que a él le pasó lo mismo con esta persona”.
Al parecer, según la propia Marta, el hombre acumularía más denuncias por casos similares y su abogada ya ha iniciado los trámites legales.
En plató, sus compañeros no pudieron evitar comentar con incredulidad la racha que arrastra. “Es que te ha pasado algo parecido con el decorador de tu boda, tienes que empezar a fiarte de gente más profesional”, le advertía Alexia Rivas.
La venta de su casa
Aprovechando la ocasión, en plató quisieron saber cómo avanza la venta de su vivienda, asunto que lleva meses ocupando titulares. Marta lo dejó claro: “No sé quién va a querer comprarla con todas las cámaras que hay estos días. Se van a asustar”.
Entre bromas sobre mal de ojo y supersticiones, la colaboradora defendió que su hogar no arrastra ninguna mala suerte: “Llevo 19 años viviendo ahí. He criado a mis hijos en esa casa. No tiene ningún problema”.