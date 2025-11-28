Natalia Sette 28 NOV 2025 - 11:44h.

La influencer se sincera sobre si algunos de sus dos hijos siente celos por la llegada de Mariana

Críticas a la nueva colección de ropa de María Pombo: podría estar inspirada en las prendas de otra marca española

Compartir







María Pombo se enfrenta una vez a una alfombra roja pero esta vez embarazada de tercera hija, Mariana. A la influencer no le queda nada para dar a luz y cuenta cómo se está sintiendo estos últimos meses. Tras contar cuál es su mayor miedo de cara a la recta final de su embarazo , María desvela cómo están viviendo sus hijos la llegada de su nueva hermanita.

A la familia Castellano-Pombo no le queda nada para dejar de ser cuatro para convertirse en cinco . En ‘En todas las salsas’, los colaboradores han querido saber cómo llevan Martín y Vega la llegada de un nuevo miembro. “Martín se tomó regular la llegada de Vega ¿Qué pasará ahora con Mariana?”, le pregunta la entrevistadora. María, sincera siempre con la prensa, responde a la cuestión. “Martín ya no me preocupa”, asegura la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | El entorno de María Pombo opina de su desencuentro con Laura Escanes

Cuando Vega nació, Martín tenía dos años y no se tomó muy bien su llegada. Los celos le invadieron y le costó mucho aceptar que se había convertido en hermano mayor. Ahora que han pasado dos años, parece que el primerizo de María se ha tomado mucho mejor la noticia. “Martín es el que más ganas tiene”, afirma con una sonrisa en la cara la influencer.

Programa completo: A María Pombo le preocupa cómo se tomará su hija Vega la llegada de Mariana

PUEDE INTERESARTE Las claves sobre la nueva crisis entre las Pombo

Por quién realmente está preocupada María es por su segunda hija. Ahora es ella quién tiene dos años y la influencer considera que sigue siendo muy dependiente. “Vega es la que me da más miedo”, reconoce. No sabe cómo su pequeña va a tomar dejar de ser la hermana pequeña y empezar a compartir espacio y tiempo con un bebé. La creadora de contenido cuenta todo lo que está haciendo para que su hija se sienta cómoda con la llegada del bebé.

Muchos han sido los influencer que han pasado por el micrófono de ‘En todas las salsas’, sometiéndose a las preguntas más salseantes. María Pombo, Violeta Mangriñan, Elena Gortari o Sofía Hamela. Desde plató, todos los colaboradores comentan sus declaraciones junto a Oriana Marzoli, invitada VIP al videopodcast. Además, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cuenta sus planes de futuro con Facundo González y desvela si estaría dispuesta a reencontrarse con Tony Spina ¡Descúbrelo dándole al play!